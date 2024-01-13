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Этим трем знакам Зодиака сегодня невероятно повезет

13 января 2024 05:20
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Каким трем знакам Зодиака сегодня очень повезет сразу в нескольких сферах
Счастливая женщина и астрологический круг. Фото: Informe Brasil
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Некоторым представителям зодиакального созвездия в субботу, 13 января 2024 года, невероятно повезет. Астрологи рассказали, какие три знака Зодиака сегодня получат приятные новости, найдут квартиру, которую они так долго искали, и получат выплаты.

Новини.LIVE рассказывает, о каких знаках Зодиака идет речь.

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Каким трем знакам Зодиака сегодня повезет

Телец

Представители этого зодиакального знака имеют шанс делать то, что они любят больше всего, то есть проводить время так, как они хотят. Им удастся спокойно побыть дома, посмотреть любимые фильмы, почитать книги или вкусно поесть.

К тому же астрологи обещают им сегодня приятные новости, которых они так долго ждали. Именно поэтому им станет понятно то, что этот день точно выдался на все 100%.

Символ знака Зодиака Телец
Символ знака Зодиака Телец. Фото иллюстративное: Freepik

Дева

Люди, родившиеся под этим знаком Зодиака, могут осуществить свою мечту. Речь идет о квартире или даче, которую они так долго искали. Астрологи советуют смело соглашаться на объект, который предложит сегодня риэлтор, ведь то, что они увидят, превзойдет все ожидания.

После этого представителям Девы нужно будет только подписать соответствующие документы. В понедельник, 15 января, когда банки снова заработают после выходных, нужно будет оплатить то, что они купят.

Символ знака Зодиака Дева
Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Freepik

Стрелец

Люди, рожденные под этим зодиакальным знаком, сегодня могут получить выплаты, на которые давно не надеялись. Например, представителям Стрельца могут выплатить гонорар, о котором давно все забыли, или вернуть долг, на который уже махнули рукой.

Астрологи советуют инвестировать эти деньги во что-то дорогое и очень важное, на что раньше Стрельцам совсем не хватало финансов.

Символ знака Зодиака Стрелец
Символ знака Зодиака Стрелец. Фото иллюстративное: Freepik

Напомним, мы писали о том, каким знакам Зодиака удастся выйти из зоны комфорта в 2024 году.

Ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в 2024 году.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака будут иметь проблемы со здоровьем в 2024 году.

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