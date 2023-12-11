Цены на зимний отдых в Украине: Буковель, Драгобрат, Пилипец, Славское и Яремче.

Горный подъемник в Буковеле. Фото: Александр Науменко

Горнолыжные курорты Украины — самое популярное зимнее место отдыха, особенно в условиях войны с ограниченной возможностью выехать за границу. Украинские горы предлагают множество возможностей для приятного отдыха на разный бюджет.

Новини.LIVE подготовили список самых популярных горнолыжных курортов с их стоимостью.

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Буковель

Ни один обзор украинских горнолыжных курортов не обходится без самого знаменитого — Буковеля. Расположенный в Карпатах, на Франковщине, этот курорт поражает своей инфраструктурой и разнообразием трасс. От начальных до сложных, от открытых до оборудованных современными удобствами здесь есть все для каждого.

Кроме того, Буковель славится не только лыжами, но и развитой развлекательной инфраструктурой и возможностями активного отдыха на любой вкус в любой сезон.

Курорт Буковель. Фото: wikipedia

Лыжный сезон здесь в этом году начинается 2 декабря и может длиться до апреля.

Цены на жилье зависят от сезона. Зимой минимальная цена за двухместный номер в "низкий сезон" — 1200 грн. В декабре, январе и на праздники эта цена в разы растет. А снять коттедж обойдется в несколько тысяч гривен.

Разовое пользование смотрового подъемника здесь обойдется в 300 грн, а мультилифт — 70 грн.

Ski-pass на день — от 900 грн, на два дня — от 1780 грн.

Прокат снаряжения зависит от качества. Комплект с лыжами (лыжи, ботинки, палки, шлем) будут стоить от 200 до 500 грн в день, набор со сноубордом — от 200 до 600 грн.

Драгобрат

Еще одно популярное место для горнолыжного отдыха — Драгобрат. Расположенный в Сколевских Бескидах, этот курорт привлекает не только совершенными условиями для катания на лыжах, но и огромными лесами, чистым воздухом и волшебными пейзажами.

Это самый высокий горнолыжный курорт Украины. Здесь можно найти трассы для разных уровней подготовки, а также широкий выбор гостиниц и коттеджей для проживания.

Курорт Драгобрат. Фото: google.com

В этом году цены на жилье в "низкий сезон" стартуют от 1000 за ночь за двухместный номер и от 1400 в "высокий сезон".

Цены на подъемники здесь начинаются с 50 грн за один подъем. Ski-pass на подъемник "Карпатская чайка" — от 600 грн за 60 юнитов до 3250 грн за 600 юнитов.

Прокат лыж и сноуборда обойдется в Драгобрате в 100-200 грн в день.

Пилипец

Расположенный в глубине Карпат, Пилипец — еще одно прекрасное место для горнолыжного отдыха. Курорт поражает природной красотой, чистым воздухом и большим выбором трасс для разных уровней подготовки.

Здесь можно найти идеальные условия как для новичков, так и опытных лыжников.

Курорт Пилипец. Фото: google.com

Цены на жилье в частном секторе здесь стартуют всего от 300 грн с человека, однако все зависит от сезона и условий.

Стоимость экскурсионного подъема на спуске на кресельной канатной дороге — 250 грн, отдельно подъем или спуск — 150 грн.

Славское

Нельзя забывать и о Славском — небольшом, но очень уютном местечке для катания на лыжах или сноуборде. Расположен он во Львовской области, это место идеально для тех, кто ценит покой и тишину в горах.

Здесь также есть трассы разных сложностей, а относительно небольшой поток туристов позволяет наслаждаться лыжными спусками без больших очередей на подъемниках.

Курорт Славское. Фото: google.com

Цены на жилье здесь довольно приятные — в частном секторе можно найти от 300 грн с человека за ночь.

Кресельный подъемник Тростян в обе стороны здесь обойдется в 210 грн. Дневной абонемент — 450 грн, а на праздники и выходные — 530 грн (плюс задаток 30 грн).

А на подъемник Погар разовая поездка в одну сторону обойдется всего в 30 грн. Абонемент на день — 300 грн.

Прокат снаряжения здесь также имеет приятные цены от 70 грн в день за лыжи и от 80 грн за сноуборд.

Яремче

Известный как туристический центр Карпат, Яремче также предлагает возможности для горнолыжного отдыха. Живописные виды и расположение в горных массивах делают Яремче привлекательным местом для лыж.

Хотя курорт не так велик, как другие, он отлично подходит для семейного отдыха или для тех, кто ищет более спокойную атмосферу. Здесь можно найти как легкие трассы для начинающих, так и более сложные для более опытных лыжников.

Курорт Яремче. Фото: google.com

Стоимость жилья здесь на порядок ниже, чем на других популярных курортах. Остановиться здесь можно как в частных усадьбах, так и гостиницах или коттеджах.

Найти здесь можно как жилье от 150 грн за ночь на человека, так и снять целый коттедж от 1200 грн за ночь — что намного дешевле предложений Буковеля.

Прокат лыж и сноубордов будет зависеть от компании, однако можно найти от 40 грн за аренду в день до 450 грн.

Поэтому можно выбрать курорт на любой бюджет и на любой вкус. Все горнолыжные курорты готовы принимать любителей прокатиться на лыжах и сноубордах или просто отдохнуть в горах уже сейчас.