Ціни на зимовий відпочинок в Україні: Буковель, Драгобрат, Пилипець, Славське і Яремче

Гірський підйомник у Буковелі. Фото: Олександр Науменко

Гірськолижні курорти України — найпопулярніше зимове місце відпочинку, особливо в умовах війни з обмеженою можливістю виїхати за кордон. Українські гори пропонують безліч можливостей для приємного відпочинку на різний бюджет.

Новини.LIVE підготували список найпопулярніших гірськолижних курортів з їхньою вартістю.

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Буковель

Жоден огляд українських гірськолижних курортів не обходиться без найзнаменитішого — Буковеля. Розташований в Карпатах, на Франківщині, цей курорт вражає своєю інфраструктурою та різноманіттям трас. Від початкових до складних, від відкритих до обладнаних сучасними зручностями — тут є все для кожного.

Окрім того, Буковель славиться не лише лижами, але й розвинутою розважальною інфраструктурою та можливостями для активного відпочинку на будь-який смак у будь-який сезон.

Курорт Буковель. Фото: wikipedia

Лижний сезон тут цього року починається 2 грудня і може тривати аж до квітня.

Ціни на житло залежать від сезону. Взимку мінімальна ціна за двомісний номер в "низький сезон" — 1200 грн. В грудні, січні та на свята ця ціна в рази зростає. А зняти котедж обійдеться у кілька тисяч гривень.

Разове користування оглядового підйомника тут обійдеться у 300 грн, а мультиліфт — 70 грн.

Ski-pass на день — від 900 грн, на два дні — 1780 грн.

Прокат спорядження залежить від його якості. Комплект з лижами (лижі, черевики, палиці, шолом) коштуватимуть від 200 до 500 грн за день, набір зі сноубордом — від 200 до 600 грн.

Драгобрат

Ще одне популярне місце для гірськолижного відпочинку — Драгобрат. Розташований у Сколівських Бескидах, цей курорт приваблює не лише досконалими умовами для катання на лижах, але й величезними лісами, чистим повітрям та чарівними пейзажами.

Це найвищий гірськолижний курорт України. Тут також можна знайти траси для різних рівнів підготовки, а також широкий вибір готелів та котеджів для проживання.

Курорт Драгобрат. Фото: google.com

Цьогоріч ціни на житло в "низький сезон" стартують від 1000 за ніч (двомісний номер) та від 1400 у "високий сезон".

Ціни на підйомники тут починаються з 50 грн за один підйом. Ski-pass на підйомник "Карпатська чайка" — від 600 грн за 60 юнітів до 3250 грн за 600 юнітів.

Прокат лиж та сноуборду обійдеться на Драгобраті у 100-200 грн на день.

Пилипець

Розташований у глибині Карпат, Пилипець — ще одне чудове місце для гірськолижного відпочинку. Курорт вражає природною красою, чистим повітрям та великим вибором трас для різних рівнів підготовки.

Тут можна знайти ідеальні умови як для новачків, так і для досвідчених лижників.

Курорт Пилипець. Фото: google.com

Ціни на житло у приватному секторі тут стартують лише від 300 грн з людини, однак все залежить від сезону та умов.

Вартість екскурсійного підйому та спуску на крісельній канатній дорозі — 250 грн, окремо підйом чи спуск — 150 грн.

Славське

Не можна забувати й про Славське — невелике, але дуже затишне місце для катання на лижах чи сноуборді. Розташоване воно у Львівській області, це місце ідеальне для тих, хто цінує спокій і тишу в горах.

Тут також є траси різних складностей, а відносно невеликий потік туристів дозволяє насолоджуватися лижними спусками без великих черг на підйомниках.

Курорт Славське. Фото: google.com

Ціни на житло тут доволі приємні — в приватному секторі можна знайти від 300 грн з людини за ніч.

Крісельний підйомник Тростян в обидві сторони тут разово обійдеться у 210 грн. Денний абонемент — 450 грн, а на свята та вихідні — 530 грн (плюс завдаток 30 грн).

А на підйомник Погар разова поїздка в один бік обійдеться лише у 30 грн. Абонемент на день — 300 грн.

Прокат спорядження тут також має приємні ціни — від 70 грн на день за лижі та від 80 грн за сноуборд.

Яремче

Відоме як туристичний центр Карпат, Яремче також пропонує можливості для гірськолижного відпочинку. Мальовничі краєвиди та розташування в гірських масивах роблять Яремче привабливим місцем для лижування.

Хоча курорт не такий великий, як інші, він відмінно підходить для сімейного відпочинку або для тих, хто шукає більш спокійну атмосферу. Тут також можна знайти як легкі траси для початківців, так і більш складні для більш досвідчених лижників.

Курорт Яремче. Фото: google.com

Вартість житла тут на порядок нижча, ніж на інших популярних курортах. Зупинитись тут можна як у приватних садибах, так і в готелях чи котеджах.

Знайти тут можна як житло від 150 грн за ніч на людину, так і зняти цілий котедж від 1200 грн за ніч — що є набагато дешевше за пропозиції Буковелю.

Прокат лиж та сноубордів тут залежатиме від компанії, однак можна знайти від 40 грн за оренду на день до 450 грн.

Тож обрати можна курорт на будь-який бюджет та на будь-який смак. Усі гірськолижні курорти готові приймати любителів покататись на лижах та сноубордах або просто відпочити в горах — вже зараз.