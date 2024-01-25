Сложная оптическая головоломка: найдите за 20 секунд трех скрытых животных

Видите трех скрытых животных на картинке? Рисунок: Jagron Josh

Лишь наиболее опытные игроки за 20 секунд способны решить эту умопомрачительную головоломку. Найдите трех животных, которые скрываются на картинке.

Головоломку предложила The Sun.

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Оптическая головоломка "Скрытые животные"

Каждый мгновенно увидит щенка, но нужно найти трех других крылатых животных.

На рисунке изображена семья, которая наслаждается общением в процессе строительства конуры для своего нового щенка.

Но где-то есть еще три животных, которых намного труднее заметить.

Вы уже нашли их?

Не беспокойтесь, если вам не удалось дать ответы, ведь это одна из самых сложных головоломок.

Животные очень надежно замаскированы, их очень трудно увидеть.

Все еще не удается? Не беспокойтесь, мы покажем решение.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали вам найти на рисунках кота среди сов и крысу среди кошек.