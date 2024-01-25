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Щенка увидит каждый — найдите бабочку, летучую мышь и утку

25 января 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Сложная оптическая головоломка: найдите за 20 секунд трех скрытых животных
Видите трех скрытых животных на картинке? Рисунок: Jagron Josh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Лишь наиболее опытные игроки за 20 секунд способны решить эту умопомрачительную головоломку. Найдите трех животных, которые скрываются на картинке.

Головоломку предложила The Sun.

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Оптическая головоломка "Скрытые животные"

Каждый мгновенно увидит щенка, но нужно найти трех других крылатых животных.

На рисунке изображена семья, которая наслаждается общением в процессе строительства конуры для своего нового щенка.

Но где-то есть еще три животных, которых намного труднее заметить.

Вы уже нашли их?

Не беспокойтесь, если вам не удалось дать ответы, ведь это одна из самых сложных головоломок.

Животные очень надежно замаскированы, их очень трудно увидеть.

Все еще не удается? Не беспокойтесь, мы покажем решение.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали вам найти на рисунках кота среди сов и крысу среди кошек.

мозг
оптическая иллюзия
зрение
интеллект
тест

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