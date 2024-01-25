Складна оптична головоломка: знайдіть за 20 секунд трьох прихованих тварин

Бачите трьох прихованих тварин на зображенні? Малюнок: Jagron Josh

Лише найбільш досвідчені гравці за 20 секунд здатні розв'язати цю запаморочливу головоломку. Знайдіть трьох тварин, які ховаються на зображенні.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Кожен миттєво побачить цуценя, але потрібно знайти трьох інших тварин, які мають крила.

На малюнку зображена сім'я, яка насолоджується спілкуванням в процесі будівництва конури для свого нового цуценяти.

Але десь є ще три тварини, яких набагато важче помітити.

Ви вже знайшли їх?

Не хвилюйтеся, якщо вам не вдалося знайти відповіді, адже це одна з найскладніших головоломок.

Тварини дуже надійно замасковані, їх надзвичайно важко побачити.

Все ще не вдається? Не хвилюйтеся, ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували вам знайти на малюнках кота серед сов та щура серед котів.