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Цуцика побачить кожен — знайдіть прихованих метелика, кажана і качку

25 січня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Складна оптична головоломка: знайдіть за 20 секунд трьох прихованих тварин
Бачите трьох прихованих тварин на зображенні? Малюнок: Jagron Josh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Лише найбільш досвідчені гравці за 20 секунд здатні розв'язати цю запаморочливу головоломку. Знайдіть трьох тварин, які ховаються на зображенні.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Оптична головоломка "Приховані тварини"

Кожен миттєво побачить цуценя, але потрібно знайти трьох інших тварин, які мають крила.

На малюнку зображена сім'я, яка насолоджується спілкуванням в процесі будівництва конури для свого нового цуценяти.

Але десь є ще три тварини, яких набагато важче помітити.

Ви вже знайшли їх?

Не хвилюйтеся, якщо вам не вдалося знайти відповіді, адже це одна з найскладніших головоломок.

Тварини дуже надійно замасковані, їх надзвичайно важко побачити.

Все ще не вдається? Не хвилюйтеся, ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували вам знайти на малюнках кота серед сов та щура серед котів.

мозок
оптична ілюзія
зір
інтелект
тест

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