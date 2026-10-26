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Главная Открытия Цветочная головоломка с подвохом: найдите три сердца за 20 секунд

Цветочная головоломка с подвохом: найдите три сердца за 20 секунд

Ua ru
26 октября 2026 07:25
Тест на внимательность: найдите три сердечка за 20 секунд Фото: Гергели Дудаш
Головоломка с розами и кротами. Фото: Gergely Dudás

На этом милом рисунке с розами и кротами спрятались три крошечных сердечка. Казалось бы, что может быть проще, чем их поиск? Но художник настолько искусно замаскировал их среди цветов, что даже самым внимательным придется "попотеть", чтобы их заметить. Проверьте, сможете ли вы найти все три за 20 секунд.

Как пишет The Sun, эту необычную головоломку создал венгерский иллюстратор Гергели Дудаш, известный своими рисунками со скрытыми предметами.

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Головоломка на внимательность — найдите три сердечка за 20 секунд

Перед вами яркая иллюстрация, на которой изображены десятки разноцветных роз и влюбленные кроты. Среди этого цветочного разнообразия художник спрятал три маленьких сердечка. Они настолько удачно вписываются в рисунок, что с первого взгляда их почти невозможно отличить от других деталей.

Ваша задача — найти все три сердечка всего за 20 секунд. Готовы проверить свою наблюдательность? Установите таймер и внимательно рассмотрите изображение.

 

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Головоломка с розами и кротами. Фото: Gergely Dudás

Время истекло! Удалось ли вам найти все три сердечка?

Если вы справились за отведенное время, у вас действительно острый глаз на мелкие детали. А если удалось заметить только одно или два, не спешите сдаваться. Попробуйте еще раз, но уже без таймера.

Где спрятаны три сердечка — правильный ответ

На самом деле все три сердечка прятались прямо у вас перед глазами, но заметить их мешало многообразие цветов и оттенков.

 

Головоломка з трояндами та кротами
Головоломка с розами и кротами. Фото: Gergely Dudás

Теперь, когда вы знаете правильный ответ, сердечки кажутся совершенно очевидными. Именно в этом и заключается хитрость головоломки.

Делимся также другим интересным тестом на внимательность: вам нужно найти слово "рецепт" всего за 10 секунд.

головоломка тест на внимательность
Евгения Фрусевич - Редактор
Автор:
Евгения Фрусевич

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