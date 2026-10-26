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Головна Відкриття Квіткова головоломка з підступом: знайдіть три серця за 20 секунд

Квіткова головоломка з підступом: знайдіть три серця за 20 секунд

Ua ru
26 жовтня 2026 07:25
Тест на уважність: знайдіть три сердечка за 20 секунд Фото: Gergely Dudás
Головоломка з трояндами та кротами. Фото: Gergely Dudás

На цьому милому малюнку з трояндами та кротиками заховалися три крихітні сердечка. Здавалося б, що може бути простішим за їхній пошук? Але художник настільки майстерно замаскував їх серед квітів, що навіть найуважнішим доведеться "попітніти", щоб їх помітити. Перевірте, чи зможете ви знайти всі три за 20 секунд.

Як пише The Sun, цю незвичайну головоломку створив угорський ілюстратор Гергелі Дудаш, відомий своїми малюнками із прихованими предметами.

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Головоломка на уважність — знайдіть три сердечка за 20 секунд

Перед вами яскрава ілюстрація, на якій зображені десятки різнокольорових троянд і закохані кроти. Серед цього квіткового розмаїття художник сховав три маленькі серця. Вони настільки вдало вписуються в малюнок, що з першого погляду їх майже неможливо відрізнити від інших деталей.

Ваше завдання — знайти всі три сердечка лише за 20 секунд. Готові перевірити свою спостережливість? Встановіть таймер та уважно роздивіться зображення.

 

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Головоломка з трояндами та кротами
Головоломка з трояндами та кротами. Фото: Gergely Dudás

Час вийшов! Чи вдалося вам знайти всі три серця?

Якщо ви впоралися за відведений час, у вас справді гостре око на дрібні деталі. А якщо вдалося помітити лише одне чи два, не поспішайте здаватися. Спробуйте ще раз, але вже без таймера.

Де заховані три сердечка — правильна відповідь

Насправді всі три серця ховалися просто перед очима, але помітити їх заважало різноманіття кольорів і квітів.

 

Головоломка з трояндами та кротами
Головоломка з трояндами та кротами. Фото: Gergely Dudás

Тепер, коли ви знаєте правильну відповідь, сердечка здаються цілком очевидними. Саме в цьому й полягає хитрість головоломки.

Ділимося також іншим цікавим тестом на уважність, вам потрібно знайти слово "рецепт" всього за 10 секунд.

головоломка тест на уважність
Євгенія Фрусевич - Редактор
Автор:
Євгенія Фрусевич

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