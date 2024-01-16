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В сети раскритиковали песню певца Yaktak для "Евровидения"

16 января 2024 17:05
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Песню Yaktak для Евровидения сравнили с треками на радио — что говорят в сети
Украинский певец Yaktak на фотосессии. Фото: Instagram Yaktak
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молодой украинский исполнитель и финалист Национального отбора "Евровидения" Yaktak обратился к хейтерам. Популярный артист ответил людям, которые критикуют его за новую композицию для масштабного песенного конкурса.

Свою песню Yaktak обнародовал в YouTube.

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Песня Yaktak для "Евровидения"

Молодой исполнитель Yaktak недавно принял участие в Национальном отборе масштабного песенного конкурса "Евровидение", для которого специально написал песню. В хите под названием "LALALA" говорится о девушке, которая не очень хорошо вела себя в отношениях.

Позже на эту песню Yaktak снял и клип, в котором можно увидеть атмосферу молодого поколения, автомобили, граффити и танцы. Этот клип за несколько дней собрал более 280 тысяч просмотров и довольно немалое количество разных комментариев.

Сам артист утверждает, что он мечтал попасть на сцену "Евровидения", когда только начал свою певческую карьеру. Yaktak утверждает, что тогда он пытался создать такую песню, которую знали бы во всей Европе.

"Когда я только начинал петь, я смотрел "Евровидение" и представлял себя на его сцене. Я пытался сделать трек и сделать такой хук, чтобы песня запоминалась сразу, и ее могли петь люди из всех стран Европы. Надеюсь, мне это удалось", — говорит Yaktak на своей странице в Instagram.

Публикация со страницы Yaktak
Фрагмент из клипа на новую песню Yaktak. Фото: скриншот из Instagram

Реакция людей на новую песню Yaktak

Новая композиция певца, написанная им специально для конкурса, понравилась далеко не всем. Некоторые считают, что она — не для "Евровидения".

  • Для сельской дискотеки — именно то. А на гипотетическом "Евровидении" этой песне ничего не светит. Тем, кто со мной не согласен, скажу следующее: сядьте за фортепиано и попробуйте описать мелодичный рисунок. Сами убедитесь, что эта песня — примитивщина с современными "бом-цик-циками"
  • На "Евровидении" такая песня займет последние места… Нет той энергетики, которая нужна зрителю
  • На мой взгляд, это не для "Евровидения" песня. Она, конечно, зажигательная, но все же... Надо посмотреть, что предложат другие. Хотя песня качает
Комментарий по каналу Yaktak
Комментарий под клипом на песню Yaktak. Фото: скриншот с YouTube
Комментарий по каналу Yaktak
Комментарий под клипом на песню Yaktak. Фото: скриншот с YouTube
Комментарий по каналу Yaktak
Комментарий под клипом на песню Yaktak. Фото: скриншот с YouTube

Напомним, мы писали о том, что молодой украинский певец Yaktak спел в дуэте с известным артистом.

Ранее мы рассказывали, что украинский артист Yaktak впервые показал своих родителей.

Также мы сообщали о том, что молодой исполнитель Yaktak представил новый хит.

шоу-бизнес
украинские звезды
YAKTAK
Евровидение-2024

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