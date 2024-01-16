Пісню Yaktak для Євробачення порівняли з треками на радіо — що кажуть в мережі

Український співак Yaktak на фотосесії. Фото: Instagram Yaktak

Молодий український виконавець і фіналіст Національного відбору "Євробачення" Yaktak звернувся до хейтерів. Популярний артист відповів людям, які критикують його за нову композицію для масштабного пісенного конкурсу.

Свою пісню Yaktak оприлюднив у YouTube.

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Пісня Yaktak для "Євробачення"

Молодий виконавець Yaktak нещодавно взяв участь у Національному відборі масштабного пісенного конкурсу "Євробачення", для якого спеціально написав пісню. У хіті під назвою "LALALA" йдеться про дівчину, яка не дуже гарно поводила себе у стосунках.

Пізніше на цю пісню Yaktak зняв і кліп, в якому можна побачити атмосферу молодого покоління, автомобілі, графіті і танці. Цей кліп за декілька днів назбирав понад 280 тисяч переглядів і досить немаленьку кількість різних коментарів.

Сам артист стверджує, що він мріяв потрапити на сцену "Євробачення", коли тільки розпочав свою співочу кар’єру. Yaktak стверджує, що тоді він намагався створити таку пісню, яку б знали у всій Європі.

"Коли я тільки починав співати, я дивився "Євробачення" і уявляв себе на його сцені. Я намагався зробити двіжовий трек і зробити такий хук, щоб пісня запам’ятовувалась одразу, і її могли співати люди з всіх країн Європи. Сподіваюся, мені це вдалось", — каже Yaktak на своїй сторінці в Instagram.

Фрагмент з кліпу на нову пісню Yaktak. Фото: скриншот з Instagram

Реакція людей на нову пісню Yaktak

Нова композиція співака, яка була написана ним спеціально для конкурсу, сподобалася далеко не всім. Дехто вважає, що вона — не для "Євробачення".

Для сільської дискотеки — саме те. А на гіпотетичному "Євробаченні" цій пісні нічого не світить. Тим, хто зі мною не згоден, скажу наступне: сядьте за фортепіано та спробуйте змалювати мелодійний малюнок. Самі переконаєтеся, що ця пісня — примітивщина із сучасними "бом-цик-циками"

На "Євробаченні" така пісня посяде останні місця… Немає тієї енергетики, що потрібна глядачу

На мою думку, це не для "Євробачення" пісня. Вона, звісно, запальна, але все ж таки... Потрібно подивитись, що запропонують інші. Хоча пісня хитає

Коментар під кліпом на пісню Yaktak. Фото: скриншот з YouTube

Коментар під кліпом на пісню Yaktak. Фото: скриншот з YouTube

Коментар під кліпом на пісню Yaktak. Фото: скриншот з YouTube

Нагадаємо, ми писали про те, що молодий український співак Yaktak заспівав у дуеті з відомим артистом.

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