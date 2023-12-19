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В семье каких знаков Зодиака будет пополнение в 2024 году

19 декабря 2023 21:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
У каких знаков Зодиака в 2024 году родится ребенок — у кого будет пополнение
Женщина, держащая ребенка на руках. Фото: Pexels
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Следующий год подарит некоторым представителям зодиакального созвездия семейный круг и настоящее счастье от новой роли. Астрологи рассказали, каким знакам Зодиака стоит ожидать пополнения в семье и других не менее долгожданных событий.

Новини.LIVE рассказывает, какие знаки Зодиака получат пополнение в семье в следующем году.

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Рак

В следующем году представители этого зодиакального знака могут почувствовать счастье от отцовства или стать дедушками и бабушками. Возможно, именно Раки решат взять ребенка из детского дома и точно не сделают ошибку в этом.

Астрологи советуют представителям этого знака Зодиака не отвлекаться и приступать к решительным действиям.

Символ знака Зодиака Рак
Символ знака Зодиака Рак. Фото иллюстративное: Freepik

Близнецы

Представители этого знака Зодиака, у которых нет второй половинки, могут в 2024 году встретить человека, который изменит жизнь. Также изменения коснутся и тех, у кого есть любимый человек. Близнецы могут почувствовать, что готовы взять на себя ответственность и начать новый этап в жизни.

Они задумаются над женитьбой и рождением ребенка, поэтому уже к концу 2024 года они смогут забеременеть. Но астрологи не рекомендуют сразу рассказывать о своей беременности другим, иначе это может плохо повлиять на эмоциональное состояние.

Символ знака Зодиака Близнецы
Символ знака Зодиака Близнецы. Фото иллюстративное: Freepik

Скорпион

Люди, родившиеся под этим знаком, любят, когда их одобряют окружающие, но это не помешает им планировать семью. Вселенная имеет прекрасные планы на представителей Скорпиона, поэтому в следующем году женщины этого знака Зодиака могут забеременеть.

Оптимизм этого знака Зодиака позволяет ему видеть в людях только самые лучшие качества, которые помогут вырастить сильных и независимых детей.

Символ знака Зодиака Скорпион
Символ знака Зодиака Скорпион. Фото иллюстративное: Freepik

Стрелец

Представителям Стрельца следует планировать зачатие ребенка на май, отказаться от вредных привычек и акцентировать свое внимание на развитии в духовном плане. При подготовке звезды не рекомендуют сильно напрягаться и советуют больше отдыхать.

Люди, рожденные под этим зодиакальным знаком, полноценно примут и насладятся драгоценным периодом собственной новой жизни.

Символ знака Зодиака Стрелец
Символ знака Зодиака Стрелец. Фото иллюстративное: Freepik

Напомним, мы писали о том, на пути каких знаков Зодиака в 2024 году возникнут настоящие испытания.

Ранее мы рассказывали о том, у каких знаках Зодиака в 2024 году произойдут болезненные расставания.

Также мы сообщали, какие знаки Зодиака в 2024 году найдут новую работу.

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