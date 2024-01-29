В США мужчина в парке нашел огромный драгоценный бриллиант

Мужчина показывает свою находку. Фото: State Park in Arkansas

В США мужчина нашел драгоценный огромный бриллиант весом 7,46 карата в парке. Он поделился, что его находке посодействовали погодные условия, ведь тогда был дождь и он смыл грязь с драгоценных камней.

Об этом сообщает CNN.

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Драгоценная находка в парке

Как известно, мужчина из Франции Жюльен Навас прибыл в США и приобрел билет в государственный парк Crater of Diamonds в Арканзасе. Он нашел драгоценный камень в зоне поиска алмазов в парке площадью 37 акров.

"Я пришел в парк около девяти часов и начал копать. Это кропотливая работа, поэтому к обеду я в основном искал на поверхности все, что выделялось", — рассказывает Навас.

Найденный бриллиант. Фото: State Park in Arkansas

Он рассказал, что найти такой камень помогли погодные условия. За несколько дней до его прибытия в городе выпал дождь, который смочил землю и смыл грязь с находившихся на поверхности камней.

"Когда дождь падает на поле, он смывает грязь и открывает тяжелые камни, минералы и алмазы у поверхности", — говорится в сообщении.

Впоследствии Навас появился в Центре обнаружения алмазов парка со своими находками. Там ему сказали, что он нашел коричневый бриллиант весом 7,46 карата.

Мужчина поделился, что назвал свой бриллиант Carine Diamond в честь своей невесты и планирует разделить камень на два бриллианта: один подарить своей будущей жене, а другой — своей дочери.

Напомним, в ноябре в Швейцарии продали самый большой в мире голубой бриллиант за 43,8 миллиона долларов. Вес украшения — 3,5 грамма.