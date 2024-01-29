У США чоловік у парку знайшов величезний дорогоцінний діамант

Чоловік показує свою знахідку. Фото: State Park in Arkansas

У США чоловік знайшов дорогоцінний величезний діамант вагою 7,46 карата у парку. Він поділився, що його знахідці посприяли погодні умови, адже тоді був дощ і він змив бруд з дорогоцінних каменів.

Про це повідомляє CNN.

Читайте також:

Дорогоцінна знахідка у парку

Як відомо, чоловік з Франції Жульєн Навас прибув у США і придбав квиток до державного парку Crater of Diamonds в Арканзасі. Він знайшов дорогоцінний камінь у зоні пошуку алмазів у парку площею 37 акрів.

"Я прийшов у парк близько дев'ятої години і почав копати. Це копітка робота, тому до обіда я в основному шукав на поверхні все, що виділялося", — розповідає Навас.

Знайдений діамант. Фото: State Park in Arkansas

Він розповів, що знайти такий камінь йому допомогли погодні умови. За кілька днів до його прибуття у місті випав дощ, який намочив землю і змив бруд з каменів, які були на поверхні.

"Коли дощ падає на поле, він змиває бруд і відкриває важкі камені, мінерали та алмази біля поверхні", — йдеться у повідомленні.

Згодом Навас з’явився в Центрі виявлення алмазів парку зі своїми знахідками. Там йому сказали, що він знайшов коричневий діамант вагою 7,46 карата.

Чоловік поділився, що назвав свій діамант Carine Diamond на честь своєї нареченої, і планує розділити камінь на два діаманти: один подарувати своїй майбутній дружині, а інший — своїй доньці.

Нагадаємо, у листопаді в Швейцарії продали найбільший у світі блакитний діамант за 43,8 мільйона доларів. Вага прикраси — 3,5 грама.