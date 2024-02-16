Почему европейцы спали раньше в шкафах — неожиданные факты

Шкаф-сундук, в котором спали люди много лет назад. Фото: Alamy

В одном из музеев Шотландии стоит большой сосновый шкаф, предназначенный не для хранения одежды или других обычных вещей, а для сна людей много лет назад. Стоит знать, зачем в этих сундуках, которые были очень популярными во всей Европе до начала ХХ века, спали люди.

Об этом сообщает BBC.

Шкафы для сна людей — какими они были

Некоторые шкафы в древности были довольно скромными, а некоторые из них имели панели и даже маленькие окошки. Очень часто перед этой кроватью устанавливали скамью, чтобы людям легче было попасть внутрь. Некоторые шкафы делали на два этажа, и на втором этаже спал тот, кто был младше и легче по весу.

Рисунок огромного шкафа-сундука на два этажа. Фото иллюстративное: Alamy

Такие сундуки были достаточно универсальными предметами мебели, ведь они могли быть как миниатюрными спальнями, так и дополнительным местом для сна, если дома не хватало места. В некоторых кроватях были сделаны небольшие отверстия, чтобы сквозь них проходил воздух.

К тому же, некоторые такие сундуки были как отдельная мебель, а некоторые встраивали в ниши и прикрепляли к стенам. В этих сундуках не было даже дверных створок, ведь вместо них обустраивать занавески, создававшие уютную атмосферу.

Почему люди спали в шкафах

Много лет назад люди спали в таких шкафах, чтобы не только уединиться, но еще и согреться, ведь маленькое пространство удерживало тепло тела, что особенно важно зимой. Дело в том, что люди жили в средневековых домах без центрального отопления.

Историк по имени Роджер Экирх утверждает, что в период с XIV по XIX века люди в Европе и нескольких частях Северной Америки жили во время малого ледникового периода. Поэтому эти шкафы были прекрасным способом согреться в такую погоду.

Шкаф-сундук для сна в средневековье. Фото: Alamy

Что со шкафами сегодня

С XIX века эти шкафы-сундуки совсем перестали быть актуальными из-за трудностей с гигиеной и дефицита воздуха. Впрочем, во многих частях Шотландии люди спали в таких шкафах до 1900-х годов.

Сегодня люди могут без проблем купить палатки-кровати, в которых можно создать маленькие пещерки, а для современных коттеджей продаются деревянные спальные уголки.

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