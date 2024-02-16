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У це неможливо повірити — чому люди в Європі раніше спали у шафах

16 лютого 2024 20:39
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Чому європейці спали раніше у шафах — несподівані факти
Шафа-скриня, в якій спали люди багато років тому. Фото: Alamy
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

В одному з музеїв Шотландії стоїть велика соснова шафа, яка була призначена не для зберігання одягу чи інших звичайних речей, а для сну людей багато років тому. Варто знати, навіщо в цих скринях, які були дуже популярними у всій Європі до початку ХХ століття, спали люди.

Про це повідомляє BBC.

Шафи для сну людей — якими вони були

Деякі шафи у давні часи були досить скромними, а деякі з них мали панелі та навіть маленькі віконця. Дуже часто перед цим ліжком встановлювали лаву, щоб людям легше було потрапити всередину. Деякі шафи робили на два поверхи, і на другому поверсі спав той, хто був молодшим і легшим за вагою.

Рисунок огромного шкафа-сундука на два этажа
Малюнок величезної шафи-скрині на два поверхи. Фото ілюстративне: Alamy

Такі скрині були досить універсальними предметами меблів, адже вони могли бути як мініатюрними спальнями, так і додатковим місцем для сну, якщо вдома не вистачало місця. В деяких ліжках були зроблені невеликі отвори, щоб крізь них проходило повітря.

До того ж деякі такі скрині були як окремі меблі, а деякі вбудовували в ніші та прикріплювали до стін. У цих скринях не було навіть дверних стулок, адже замість них облаштовувати фіранки, які створювали затишну атмосферу. 

Чому люди спали у шафах 

Багато років тому люди спали у таких шафах, щоб не тільки усамітнитися, а ще й зігритися, адже маленький простір утримував тепло тіла, що особливо важливим є взимку. Справа в тому, що люди жили у середньовічних будинках без центрального опалення.

Історик на ім’я Роджер Екірх стверджує, що у період з XIV до XIX століття люди в Європі та декількох частинах Північної Америки жили під час малого льодовикового періоду. Тому ці шафи були прекрасним способом зігритися у таку погоду.

Шкаф-сундук для сна в средневековье
Шафа-скриня для сну у середньовіччі. Фото: Alamy

Що з шафами сьогодні

З XIX століття ці шафи-скрині зовсім перестали бути актуальними через труднощі з гігієною і дефіцитом повітря. Втім, у багатьох частинах Шотландії люди спали у таких шафах до 1900-х років.

Сьогодні люди можуть без проблем купити намети-ліжка, в яких можна створити маленькі печерки, а для сучасних котеджів продаються дерев'яні спальні "куточки".

Нагадаємо, ми писали про те, що їли люди в Європі п’ять тисяч років тому. 

Раніше ми розповідали про те, що у Греції археологи знайшли затоплене підземне місто. 

Також ми повідомляли про те, що у Каїрі археологи відкопали величезну статую маловідомого фараона.

Шотландія
Європа
середньовіччя
шафи-скрині

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