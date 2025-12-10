Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Life Украинцы расшутились о Трампе и Крыме — самые яркие мемы

Украинцы расшутились о Трампе и Крыме — самые яркие мемы

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 10:21
Трамп открыл новые океаны вокруг Крыма — сеть взорвалась мемами
Президент США Дональд Трамп. Фото: Routers

Президент США Дональд Трамп недавно сделал резонансное заявление об украинском полуострове Крым. Он отметил, что этот регион "окружен океаном со всех сторон". Соцсети взорвались мемами из-за такого нового "географического открытия".

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Самые яркие мемы о Трампе и Крыме

Украинцы не могли пройти мимо нового заявления Дональда Трампа о Крыме. По его словам, полуостров "омыт океаном со всех сторон".

"Глядя на карту, я думал: "О, какой красивый Крым, он окружен океаном с четырех сторон", — сказал Трамп.

В соцсетях мгновенно начали появляться шутки и мемы из-за фразы американского лидера. Пользователи не сдерживали эмоций. Вспоминали и учителей географии, и то, как "украинцы море копали, а получился океан". Дональду Трампу также припомнили и его сравнение Крыма с Техасом. Кто-то шутил о том, что юг нашего государства наконец-то узнал о своем невероятном расположении, а другие удивлялись географическим знаниям одного из самых влиятельных мировых лидеров. Вот подборка самых ярких мемов об этом:

Найсмішніші меми про Трампа і Крим
Шутка про Крым, окруженный океаном. Фото: скриншот
Найсмішніші меми про Трампа і Крим
Мем о "новых океанах Трампа". Фото: скриншот
Найсмішніші меми про Трампа і Крим
Шутка в соцсети Threads о заявлении Трампа. Фото: скриншот
Найсмішніші меми про Трампа і Крим
Мем о Крыме и Техасе. Фото: скриншот
Найсмішніші меми про Трампа і Крим
Шутка в соцсети Threads. Фото: скриншот
Найсмішніші меми про Трампа і Крим
Мем об одесситах. Фото: скриншот
Найсмішніші меми про Трампа і Крим
Шутка о географических знаниях Трампа. Фото: скриншот
Найсмішніші меми про Трампа і Крим
Мем о Крыме и Трампе. Фото: скриншот
Найсмішніші меми про Трампа і Крим
Шутки про Трампа. Фото: скриншот

Украинцы с шутками относятся практически к любым событиям. Поэтому слова Трампа просто не имели шансов на то, чтобы остаться незамеченными. Фраза про Крым, омытый океаном со всех сторон, запустил настоящий конвейер с мемами, который не перестает работать.

Напомним, ранее мы писали о том, что Дональд Трамп сделал громкое заявление о Крыме. Он назвал полуостров сердцем Украины.

Также мы рассказывали о том, что американский президент признал недействительными ряд документов. Речь идет о бумагах, подписанных "авторучкой" Джо Байдена.

Крым Дональд Трамп океан мемы шутки
Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации