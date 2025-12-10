Трамп открыл новые океаны вокруг Крыма — сеть взорвалась мемами

Президент США Дональд Трамп. Фото: Routers

Президент США Дональд Трамп недавно сделал резонансное заявление об украинском полуострове Крым. Он отметил, что этот регион "окружен океаном со всех сторон". Соцсети взорвались мемами из-за такого нового "географического открытия".

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Самые яркие мемы о Трампе и Крыме

Украинцы не могли пройти мимо нового заявления Дональда Трампа о Крыме. По его словам, полуостров "омыт океаном со всех сторон".

"Глядя на карту, я думал: "О, какой красивый Крым, он окружен океаном с четырех сторон", — сказал Трамп.

В соцсетях мгновенно начали появляться шутки и мемы из-за фразы американского лидера. Пользователи не сдерживали эмоций. Вспоминали и учителей географии, и то, как "украинцы море копали, а получился океан". Дональду Трампу также припомнили и его сравнение Крыма с Техасом. Кто-то шутил о том, что юг нашего государства наконец-то узнал о своем невероятном расположении, а другие удивлялись географическим знаниям одного из самых влиятельных мировых лидеров. Вот подборка самых ярких мемов об этом:

Шутка про Крым, окруженный океаном. Фото: скриншот

Мем о "новых океанах Трампа". Фото: скриншот

Шутка в соцсети Threads о заявлении Трампа. Фото: скриншот

Мем о Крыме и Техасе. Фото: скриншот

Шутка в соцсети Threads. Фото: скриншот

Мем об одесситах. Фото: скриншот

Шутка о географических знаниях Трампа. Фото: скриншот

Мем о Крыме и Трампе. Фото: скриншот

Шутки про Трампа. Фото: скриншот

Украинцы с шутками относятся практически к любым событиям. Поэтому слова Трампа просто не имели шансов на то, чтобы остаться незамеченными. Фраза про Крым, омытый океаном со всех сторон, запустил настоящий конвейер с мемами, который не перестает работать.

