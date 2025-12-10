Відео
Головна Life Українці розжартувались про Трампа та Крим — найяскравіші меми

Українці розжартувались про Трампа та Крим — найяскравіші меми

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 10:21
Трамп відкрив нові океани навколо Криму — мережа вибухнула мемами
Президент США Дональд Трамп. Фото: Routers

Президент США Дональд Трамп нещодавно зробив резонансну заяву про український півострів Крим. Він зазначив, що цей регіон "оточений океаном з усіх боків". Соцмережі вибухнули мемами через таке нове "географічне відкриття".

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Найяскравіші меми про Трампа і Крим

Українці не могли пройти повз нову заяву Дональда Трампа про Крим. За його словами, півострів "омитий океаном з усіх сторін".

"Дивлячись на карту, я думав: "О, який гарний Крим, він оточений океаном з чотирьох боків", — сказав Трамп.

В соцмережах миттєво почали з'являтися жарти та меми через фразу американського лідера. Користувачі не стримували емоцій. Згадували і вчителів географії, і те, як "українці море копали, а вийшов океан". Дональду Трампу також пригадали і його порівняння Криму з Техасом. Хтось жартував про те, що південь нашої держави нарешті дізнався про своє неймовірне розташування, а інші дивувалися географічним знанням одного з найбільш впливових світових лідерів. Ось підбірка найяскравіших мемів про це:

Найсмішніші меми про Трампа і Крим
Жарт про Крим, що оточений океаном. Фото: скриншот
Найсмішніші меми про Трампа і Крим
Мем про "нові океани Трампа". Фото: скриншот
Найсмішніші меми про Трампа і Крим
Жарт в соцмережі Threads про заяву Трампа. Фото: скриншот
Найсмішніші меми про Трампа і Крим
Мем про Крим та Техас. Фото: скриншот
Найсмішніші меми про Трампа і Крим
Жарт в соцмережі Threads. Фото: скриншот
Найсмішніші меми про Трампа і Крим
Мем про одеситів. Фото: скриншот
Найсмішніші меми про Трампа і Крим
Жарт про географічні знання Трампа. Фото: скриншот
Найсмішніші меми про Трампа і Крим
Мем про Крим і Трампа. Фото: скриншот
Найсмішніші меми про Трампа і Крим
Жарти про Трампа. Фото: скриншот

Українці з жартами ставляться практично до будь-яких подій. Тож слова Трампа просто не мали шансів на те, аби залишитися непоміченими. Фраза про Крим, що омитий океаном з усіх сторін, запустив справжній конвеєр з мемами, який не перестає працювати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Дональд Трамп зробив гучну заяву про Крим. Він назвав півострів серцем України.

Також ми розповідали про те, що американський президент визнав недійсними низку документів. Йдеться про папери, підписані "авторучкою" Джо Байдена.

Крим Дональд Трамп океан меми жарти
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
