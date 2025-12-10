Президент США Дональд Трамп. Фото: Routers

Президент США Дональд Трамп нещодавно зробив резонансну заяву про український півострів Крим. Він зазначив, що цей регіон "оточений океаном з усіх боків". Соцмережі вибухнули мемами через таке нове "географічне відкриття".

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Найяскравіші меми про Трампа і Крим

Українці не могли пройти повз нову заяву Дональда Трампа про Крим. За його словами, півострів "омитий океаном з усіх сторін".

"Дивлячись на карту, я думав: "О, який гарний Крим, він оточений океаном з чотирьох боків", — сказав Трамп.

В соцмережах миттєво почали з'являтися жарти та меми через фразу американського лідера. Користувачі не стримували емоцій. Згадували і вчителів географії, і те, як "українці море копали, а вийшов океан". Дональду Трампу також пригадали і його порівняння Криму з Техасом. Хтось жартував про те, що південь нашої держави нарешті дізнався про своє неймовірне розташування, а інші дивувалися географічним знанням одного з найбільш впливових світових лідерів. Ось підбірка найяскравіших мемів про це:

Жарт про Крим, що оточений океаном. Фото: скриншот

Мем про "нові океани Трампа". Фото: скриншот

Жарт в соцмережі Threads про заяву Трампа. Фото: скриншот

Мем про Крим та Техас. Фото: скриншот

Жарт в соцмережі Threads. Фото: скриншот

Мем про одеситів. Фото: скриншот

Жарт про географічні знання Трампа. Фото: скриншот

Мем про Крим і Трампа. Фото: скриншот

Жарти про Трампа. Фото: скриншот

Українці з жартами ставляться практично до будь-яких подій. Тож слова Трампа просто не мали шансів на те, аби залишитися непоміченими. Фраза про Крим, що омитий океаном з усіх сторін, запустив справжній конвеєр з мемами, який не перестає працювати.

