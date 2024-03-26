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Украина отмечает День Национальной гвардии — сильные и искренние поздравления

26 марта 2024 06:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
С Днем Национальной гвардии Украины 2024 — сильные поздравления для защитников
Психологи Нацгвардии обменялись опытом с капелланами ВСУ. Фото: ngu.gov.ua
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Каждый год 26 марта Украина отмечает День Национальной гвардии. Профессия нацгвардейцев очень тяжелая и ответственная, особенно в условиях полномасштабной войны. Наши герои защищают важные государственные объекты, специальные грузы, делают невозможными и ликвидируют террористические атаки, охраняют общественный порядок и участвуют в защите государства от оккупантов.

Поэтому каждый из нас в этот праздник должен поблагодарить служащих Национальной гвардии Украины за нелегкий труд, а также поздравить теплыми и искренними словами и открытками. Новини.LIVE предлагает подборку сильных поздравлений.

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Поздравления с Днем Национальной гвардии в прозе и своими словами 2024 года

Дорогой друг, поздравляю тебя с Днем Национальной гвардии Украины! Благодарю тебя за нелегкий и такой важный труд. Желаю стойкости, уверенности, мужества, бравых сил, здоровья и достойных успехов на службе.

***

Поздравляю с Днем Национальной гвардии Украины! Пусть вера в победу будет непоколебима. Желаю сил, выдержки и патриотизма!

***

Милый, от души желаю громких успехов на службе, высоких стремлений в своем деле. Пусть с такими героями, как ты, Нацгвардия гарантирует своему государству покой, благополучие и безопасность. С Днем национальной гвардии Украины!

***

Любимая, поздравляю с Днем Национальной гвардии Украины! Желаю крепкого здоровья, железного терпения и храброго духа! Пусть все цели и мечты будут легко достижимы.

***

Поздравляю самого смелого нацгвардейца с праздником и благодарю за службу! Пусть скорее наступит мир в нашей стране, а в жизни наступит гармония. Слава Украине!

***

Искренняя благодарность вам за вашу нелегкую службу. Желаю вам всяческих успехов и достижений в почетном деле служения Украине. Желаю крепкого здоровья, счастья, мира и добра! С Днем национальной гвардии Украины!

С Днем Национальной гвардии Украины — поздравления в открытках

Поздравление с Днем Национальной гвардии 2024
Поздравление с Днем Национальной гвардии Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С Днем Национальной гвардии Украины — поздравления в открытках
Поздравление с Днем Национальной гвардии Украины 2024 года. Фото: Фото: Новини.LIVE
Украина отмечает День Национальной гвардии 26 марта — сильные и искренние поздравления
Поздравление с Днем Национальной гвардии Украины 2024 года. Фото: Фото: Новини.LIVE
С Днем Национальной гвардии Украины 2024 – сильные поздравления для защитников
Поздравление с Днем Национальной гвардии Украины 2024 года. Фото: Фото: Новини.LIVE
Украина отмечает День Национальной гвардии 26 марта — сильные и искренние поздравления
Поздравление с Днем Национальной гвардии Украины 2024 года. Фото: Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем Национальной гвардии Украины

 

 

Ранее мы писали, что недавно нацгвардейцы показали впечатляющие кадры работы по позициям врага.

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открытки
военные
Национальная гвардия Украины

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