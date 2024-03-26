З Днем Національної гвардії України 2024 — сильні привітання для захисників

Психологи Нацгвардії обмінялись досвідом з капеланами ЗСУ. Фото: ngu.gov.ua

Щороку 26 березня Україна відзначає День Національної гвардії. Професія нацгвардійців надзвичайно важка та відповідальна, особливо в умовах повномасштабної війни. Наші герої захищають важливі державні об'єкти, спеціальні вантажі, унеможливлюють й ліквідовують терористичні атаки, охороняють громадський порядок та беруть участь у захисті держави від окупантів.

Саме тому кожен з нас у це свято має подякувати службовцям Національної гвардії України за нелегку працю, а також привітати теплими та щирими словами й листівками. Новини.LIVE пропонує добірку сильних привітань.

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Привітання з Днем Національної гвардії у прозі та своїми словами 2024 року

Дорогий друже, вітаю тебе з Днем Національної гвардії України! Щиро дякую тобі за нелегку й таку важливу працю. Бажаю стійкості, впевненості, мужності, бравих сил, здоров'я та гідних успіхів на службі.

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Вітаю з Днем Національної гвардії України! Нехай віра у перемогу буде не зламна. Бажаю сили, витримки та патріотизму!

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Любий, від душі бажаю гучних успіхів на службі, високих прагнень у своїй справі. Нехай з такими героями, як ти, Нацгвардія гарантує своїй державі спокій, добробут і безпеку. З Днем Національної гвардії України!

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Кохана, вітаю з Днем Нацгвардії України! Бажаю міцного здоров'я, залізного терпіння і хороброго духу! Нехай всі цілі та мрії будуть легко досяжні.

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Вітаю найсміливішого нацгвардійця зі святом і дякую за службу! Нехай швидше настане мир в нашій країні, а у житті настане гармонія. Слава Україні!

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Щира вдячність вам за вашу нелегку службу. Бажаю вам всіляких успіхів і досягнень в почесній справі служіння Україні. Зичу міцного здоров’я, щастя, миру і добра! З Днем Національної гвардії України!

З Днем Національної гвардії України — привітання у листівках

Привітання з Днем Національної гвардії України 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Національної гвардії України 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Національної гвардії України 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Національної гвардії України 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Національної гвардії України 2024. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем Національної гвардії України

Раніше ми писали про те, що нещодавно нацгвардійці показали вражаючи кадри роботи по позиціях ворога.