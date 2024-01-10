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Украинец создал "Капсулу жизни", способную уберечь во время российских обстрелов

10 января 2024 03:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Украинец создал "Капсулу жизни", способную уберечь во время российских обстрелов
Укрытие "Капсула жизни", которое изобрел украинец Сергей Захарин. Фото: Сергей Захарин
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Киевлянин Сергей Захарин создал укрытие под названием "Капсула жизни", которое можно размещать в доме. Конструкция должна оградить владельца от последствий вражеских обстрелов.

Об этом сообщает dev.ua.

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Как возникла идея у разработчика

Сергей занимается разработкой и производством деревоперерабатывающего оборудования, а также имеет патенты на свои изделия. По его словам, идея возникла в 2015 году. "Капсула жизни" задумывалась как хранилище от внешних факторов, в частности, при землетрясении, или как сейфовая комната. Однако в июле 2023 планы изменились. Тогда он создал домашнее укрытие и даже сам участвовал в испытаниях конструкции на прочность.

"Я думал о том, как в сегодняшних реалиях человек может уберечь себя во время ракетных обстрелов, не выходя из собственного дома, как эту конструкцию доставить, собственно, в квартиру многоэтажного дома", — отметил разработчик.

Разработчик "Капсулы жизни" Сергей Захарин
Разработчик "Капсулы жизни" Сергей Захарин. Фото: Сергей Захарин

Как устроена "Капсула жизни"

"Капсула жизни" сделана из металла, ее можно установить дома, в квартирах многоэтажек, частных домах, офисных зданиях и т.д. В настоящее время существует два варианта такого укрытия — для трех и шести человек.

"Капсула жизни" рассчитана выдержать 99% отломков и мелких осколков (до 5 мм) в результате падения или разрыва любых боеприпасов. "Капсула жизни" не рассчитана на прямое попадание", — говорится в материале.

"Капсула жизни", которую изобрел Сергей Захарин
"Капсула жизни", которую изобрел Сергей Захарин. Фото: Сергей Захарин

Однако это укрытие заказчик внутри обустраивает самостоятельно. Сергей советует внутреннюю часть обшить минеральной ватой и негорючим гипсокартоном для уменьшения ударов в случае падения, также рекомендует разместить внутри огнетушители, респираторы и кислородные баллончики, ведь по его расчетам капсула имеет огнеупорность до 30 минут.

Конструкция не пропускает мобильную связь, имеет люки с трех сторон, а также зацепы, за которые ее можно поднять краном или грузовиком. Среди планов Сергея — установить звуковую или световую сигнализацию для случаев, когда укрытие рухнет с домом.

Испытание на крепость "Капсулы жизни"
Испытание на крепость "Капсулы жизни". Фото: Сергей Захарин

Испытание "Капсула жизни" прошла успешно. Она способна выдержать 43 тонны, поэтому при обвале здания останется невредимой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сергей Захарин (@sergejzaharin)

Какая стоимость "Капсулы жизни"

Недавно "Капсулу жизни" у Сергея заказала семья из Боярки Киевской области. Она живет в доме из пеноблоков, что уязвим к атакам РФ. Семья такой покупкой очень довольна.

"Капсула жизни", которую изобрел Сергей Захарин
"Капсула жизни", которую изобрел Сергей Захарин. Фото: Сергей Захарин

По словам Сергея, себестоимость "Капсулы жизни" составляет 53 тыс. грн. Практически все средства идут на приобретение материала. Стоит такое укрытие 70 тысяч гривен. С полученных денег разработчик платит налог в 5%.

"Я работаю над тем, чтобы уменьшить себестоимость конструкции и собираю средства, чтобы приобрести необходимое оборудование и увеличить мощность производства. Но в сети все равно говорят, что я мародер и наживаюсь на чужом горе. Никто не думает о том, что я, наоборот, пытаюсь найти относительно бюджетное решение для сохранения жизней населения нашей страны", — рассказал Сергей.

В настоящее время мужчина разрабатывает барьер для капсулы, предназначенный выдержать выстрел калибра 7,62. Вскоре планируется испытание.

Напомним, что в Николаевской области объявили тендер на строительство сразу двух противорадиационных укрытий в городе. Планируется, что они будут общего пользования и смогут вместить до тысячи человек одновременно.

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