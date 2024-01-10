Українець створив "Капсулу життя", здатну вберегти під час російських обстрілів

Укриття "Капсула життя", яку винайшов українець Сергій Захарін. Фото: Сергій Захарін

Киянин Сергій Захарін створив укриття під назвою "Капсула життя", яку можна розміщувати в помешканні. Конструкція має захистити власника від наслідків ворожих обстрілів.

Про це повідомляє dev.ua.

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Як виникла ідея в розробника

Сергій займається розробкою та виробництвом деревопереробного обладнання, також має патенти на свої вироби. За його словами, ідея виникла 2015 року. "Капсула життя" задумувалась як сховище від зовнішніх чинників, зокрема при землетрусі, чи як сейфова кімната. Однак в липні 2023 року плани змінилися. Тоді він і створив домашнє укриття й навіть сам брав участь у випробуваннях конструкції на міцність.

"Я думав про те, як у сьогоднішніх реаліях людина може вберегти себе під час ракетних обстрілів, не виходячи з власного дому, як цю конструкцію доставити, власне, у квартиру багатоповерхового будинку", — зазначив розробник.

Розробник "Капсули життя" Сергій Захарін. Фото: Сергій Захарін

Як улаштована "Капсула життя"

"Капсула життя" зроблена з металу, її можна встановити вдома, у квартирах багатоповерхівок, приватних будинках, офісних будівлях тощо. Наразі існують два варіанти такого укриття — для трьох та шести людей.

"Капсула життя" розрахована витримати 99% уламків та дрібних осколків (до 5 мм) у результаті падіння або розриву будь-яких боєприпасів. "Капсула життя" не розрахована на пряме влучання", — йдеться в матеріалі.

"Капсула життя", яку винайшов Сергій Захарін. Фото: Сергій Захарін

Однак це укриття замовник всередині облаштовує самостійно. Сергій радить внутрішню частину обшити мінеральною ватою та негорючим гіпсокартоном для зменшення ударів у випадку падіння, також рекомендує розмістити всередині вогнегасник, респіратори та кисневі балончики, адже за його розрахунками капсула має вогнетривкість до 30 хвилин.

Конструкція не пропускає мобільний зв'язок, має люки з трьох сторін, а також зачепи, за які її можна підняти краном чи вантажівкою. Серед планів Сергія — встановити звукову чи світлову сигналізацію для випадків, якщо укриття обвалиться з будинком.

Випробування на міцність "Капсули життя". Фото: Сергій Захарін

Випробування "Капсула життя" пройшла успішно. Вона здатна витримати 43 тонни, тому в разі обвалу будівлі лишиться неушкодженою.

Яка вартість "Капсули життя"

Нещодавно "Капсулу життя" в Сергія замовила родина з Боярки Київської області. Вона живе в будинку з піноблоків, що є вразливим до атак РФ. Сім'я такою покупкою дуже задоволена.

"Капсула життя", яку винайшов Сергій Захарін. Фото: Сергій Захарін

За словами Сергія, собівартість "Капсули життя" складає 53 тис. грн. Практично всі кошти йдуть на придбання матеріалу. Коштує таке укриття 70 тис. грн. З отриманих грошей розробник сплачує податок у 5%.

"Я працюю над тим, щоби зменшити собівартість конструкції й наразі збираю кошти, щоб придбати необхідне обладнання та збільшити потужність виробництва. Та в мережі однаково говорять, що я мародер і наживаюся на чужому горі. Ніхто не думає про те, що я, навпаки, намагаюсь знайти відносно бюджетне рішення для збереження життів населення нашої країни", — розповів Сергій.

Наразі чоловік розробляє бар'єр для капсули, призначений витримати постріл калібру 7,62. Невдовзі планують випробування.

Нагадаємо, що в Миколаївській області оголосили тендер на будівництво одразу двох протирадіаційних укриттів у місті. Планується, що вони будуть загального користування та зможуть вмістити до тисячі осіб одночасно.