Коклюш в Украине — что это за болезнь, как распознать и в чем опасность

Ребенок болеет коклюшем. Фото: iStockphoto

Недавно в Украине вспыхнула опасная бактериальная инфекция, поражающая как взрослых, так и детей — коклюш. Особую угрозу она представляет для младенцев. Болезнь обнаружили уже во многих областях, в частности, на Киевщине, Днепропетровщине, Львовщине, Буковине.

Что известно об этой инфекции, каковы ее симптомы и в чем опасность, рассказываем далее в материале.

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По официальным данным Министерства здравоохранения, всего за несколько месяцев 2024 года было выявлено 515 случаев коклюша. Для сравнения, за весь 2023 год было зафиксировано только 707 случаев коклюша, а два года перед этим больных было еще меньше.

Как объясняют врачи, тенденция к росту заболеваемости коклюшем фиксируется каждые пять лет. Есть и другие данные, которые говорят, что вспышки коклюша цикличны и происходят каждые 2-5 лет — в зависимости от местности.

При этом в Минздраве утверждают, что в Украине основная причина роста заболеваемости — большое количество непривитых детей. Еще одна причина — падение иммунитета у ранее вакцинированных или только что выздоровевших.

Ребенок на осмотре у врача. Фото: iStockphoto

Что такое коклюш

Как уже упоминалось выше, коклюш — это воздушно-капельная бактериальная инфекция, поражающая дыхательные пути. Ее возбудителем является бактерия бордетела (Bordetella pertussis), выделяющая токсин, влияющий на центральную нервную систему. Этот токсин раздражает рецепторы слизистой носоглотки и запускает кашлевой рефлекс.

Чаще болеют дети, в том числе новорожденные. Выздоровление начинается через 4-8 недель, а иногда — от 2 до 6 месяцев. После перенесенного коклюша формируется пожизненный и стойкий иммунитет.

Какие пути заражения коклюшем

Медики подчеркивают, единственным источником коклюша является зараженный человек. Он представляет опасность для окружающих с первых дней перехода заболевания в активную форму.

Передача инфекции происходит только при непосредственном контакте с зараженным на расстоянии не более 2 метров. Преимущественно воздушно-капельным путем во время кашля или чихания.

Девушка болеет. Фото: depositphotos.com

Какие симптомы коклюша

Коклюш начинается как обычный ОРВИ, но уже через 5-8 дней появляется приступообразный спазматический кашель. Приступы кашля могут быть настолько сильными, вплоть до покраснения лица и слезотечения.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, первые признаки коклюша следующие:

умеренный жар;

лихорадка;

насморк с вязкими выделениями;

сухой кашель, переходящий в судорожный (как правило, обострение наблюдается ночью).

Остановить кашель во время коклюша самостоятельно лекарствами или процедурами почти невозможно. В случае появления симптомов нужно как можно быстрее обратиться к врачу — именно врач может назначить эффективное лечение в зависимости от стадии заболевания.

Ребенок болеет коклюшем. Фото: iStockphoto

Чем опасен коклюш

Эта болезнь чрезвычайно заразна и быстро распространяется, особенно если против нее не сделано прививок.

Наибольшую угрозу коклюш представляет для младенцев из-за временной остановки дыхания, которая может привести к смерти. Чем меньше ребенок, тем для него опаснее коклюш. Более половины детей до 1 года, больных коклюшем, нуждаются в госпитализации.

Болезнь изнурительна и сильно ослабляет организм. А если вовремя не обратиться к врачу и заниматься самолечением, то есть риск серьезных осложнений, особенно у детей.

Какие бывают осложнения от коклюша

Основные осложнения коклюша:

воспаление легких;

воспаление бронхов;

эмфизема легких;

гнойный отит;

эпилептические приступы;

воспаление плевральных лепестков, окружающих каждую долю легких;

энцефалопатия (поражение головного мозга).

Также коклюш может привести к таким тяжелым осложнениям, как:

снижение объема легких;

кровоизлияние в мозг;

отек мозга;

разрыв мышц живота;

повреждение барабанных перепонок;

грыжи;

попадание воздуха в плевральную полость из-за повреждения легких во время приступов кашля.

У детей частым осложнением коклюша является ложный круп — это острое патологическое состояние, поражающее верхние дыхательные пути.

Ребенок болеет. Фото: freepik.com

Кому нужна вакцинация от коклюша

Единственным способом уберечься от коклюша является вакцинация. От коклюша вакцинируют:

младенцев;

детей от 6 лет;

взрослых;

беременных в период с 16 по 32 неделю беременности независимо от того, вакцинировались ли они от коклюша раньше.

Вакцины, предназначенные для прививки детей от коклюша, также формируют у детей стойкий иммунитет против дифтерии и столбняка.

Как отмечает Национальный портал по иммунизации, сформированный после полного курса вакцинации иммунитет против коклюша сохраняется в течение 5-7 лет — на тот период жизни ребенка, в котором болезнь протекает тяжелее всего.

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