Кашлюк в Україні — що це за хвороба, як розпізнати та у чому небезпека

Дитина хворіє на кашлюк. Фото: iStockphoto

Нещодавно в Україні спалахнула небезпечна бактеріальна інфекція, яка вражає як дорослих, так і дітей, — кашлюк. Особливу загрозу вона становить для немовлят. Хворобу виявили вже у багатьох областях, зокрема на Київщині, Дніпропетровщині, Львівщині, Буковині.

Що відомо про цю інфекцію, які її симптоми та у чому небезпека, розповідаємо далі в матеріалі.

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За офіційними даними Міністерства охорони здоров’я, лише за кілька місяців 2024 року було виявлено 515 випадків кашлюку. Для порівняння, за весь 2023 рік було зафіксовано лише 707 випадків кашлюку, а два роки перед цим хворих було ще менше.

Як пояснюють лікарі, тенденція до зростання захворюваності на кашлюк фіксується кожні п’ять років. Є й інші дані, які говорять, що спалахи кашлюка циклічні й відбуваються кожні 2-5 років — залежно від місцевості.

При цьому у МОЗ стверджують, що в Україні основна причина зростання захворюваності — велика кількість нещеплених дітей. Ще одна причина — падіння імунітету в раніше вакцинованих або тих хто щойно одужав.

Дитина на огляді у лікаря. Фото: iStockphoto

Що таке кашлюк

Як вже згадувалося вище, коклюш — це повітряно-крапельна бактеріальна інфекція, яка вражає дихальні шляхи. Її збудником є бактерія бордетела (Bordetella pertussis), яка виділяє токсин, що впливає на центральну нервову систему. Цей токсин подразнює рецептори слизової оболонки носоглотки і запускає кашльовий рефлекс.

Найчастіше хворіють діти, зокрема новонароджені. Одужання починається через 4-8 тижнів, а іноді — від 2 до 6 місяців. Після перенесеного кашлюку формується довічний і стійкий імунітет.

Які шляхи зараження кашлюком

Медики підкреслюють, єдиним джерелом кашлюку є заражена людина. Вона становить небезпеку для оточення з перших днів переходу захворювання в активну форму.

Передача інфекції відбувається лише за безпосереднього контакту із зараженим на відстані не більше 2 метрів. Переважно повітряно-крапельним шляхом під час кашлю чи чхання.

Дівчина хворіє. Фото: depositphotos.com

Які симптоми кашлюку

Кашлюк починається як звичайне ГРВІ, але вже через 5-8 днів з’являється нападоподібний спазматичний кашель. Напади кашлю можуть бути настільки сильними, аж до почервоніння обличчя та сльозотечі.

За даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, перші ознаки кашлюку наступні:

помірний жар;

лихоманка;

нежить з в'язкими виділеннями;

сухий кашель, що переходить у судомний (як правило, загострення спостерігається вночі).

Зупинити кашель під час кашлюку самостійно ліками чи процедурами майже неможливо. В разі появи симптомів потрібно якнайшвидше звернутися до лікаря — саме лікар може призначити ефективне лікування залежно від стадії захворювання.

Дитина хворіє на кашлюк. Фото: iStockphoto

Чим небезпечний кашлюк

Ця хвороба надзвичайно заразна й швидко поширюється, особливо, якщо проти неї не зроблено щеплень.

Найбільшу загрозу кашлюк становить для немовлят через тимчасову зупинку дихання, яка може призвести до смерті. Чим менша дитина, тим для неї небезпечніший кашлюк. Понад половина дітей до 1 року, хворих на кашлюк, потребують госпіталізації.

Хвороба є виснажливою та сильно ослаблює організм. А якщо вчасно не звернутися до лікаря та займатися самолікуванням, то є ризик серйозних ускладнень, особливо у дітей.

Які бувають ускладнення від кашлюку

Основні ускладнення кашлюку:

запалення легень;

запалення бронхів;

емфізема легень;

гнійний отит;

епілептичні напади;

запалення плевральних пелюсток, що оточують кожну частку легень;

енцефалопатія (ураження головного мозку).

Також кашлюк може призвести до таких важких ускладнень, як:

зниження обсягу легень;

крововилив у мозок;

набряк мозку;

розрив м’язів живота;

пошкодження барабанних перетинок;

грижі;

потрапляння повітря до плевральної порожнини через пошкодження легень під час нападів кашлю.

У дітей частим ускладненням кашлюку є хибний круп — це гострий патологічний стан, що вражає верхні дихальні шляхи.

Дитина хворіє. Фото: freepik.com

Кому потрібна вакцинація від кашлюку

Єдиним способом вберегтися від кашлюку є вакцинація. Від кашлюку вакцинують:

немовлят;

дітей від 6 років;

дорослих;

вагітних у період з 16 по 32 тиждень вагітності незалежно від того, чи вакцинувалися вони від кашлюку раніше.

Вакцини, призначені для щеплення дітей від кашлюку, також формують у дітей стійкий імунітет проти дифтерії та правця.

Як зазначає Національний портал з імунізації, сформований після повного курсу вакцинації імунітет проти кашлюку зберігається впродовж 5-7 років — на той період життя дитини, в якому хвороба перебігає найважче.

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