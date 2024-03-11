С Масленицей 2024 — искренние и теплые поздравления в открытках, прозе и стихах

Украинцы празднуют Масленицу — искренние поздравления в прозе, стихах и открытках
Веселый и вкусный праздник Масленица, который длится целую неделю, украинцы начинают праздновать уже в этот понедельник, 11 марта. В первый день принято не только печь блины и лепить вареники, но и поздравлять друг друга с праздником.
Итак, Новини.LIVE подготовил оригинальные, искренние и красивые поздравления в прозе, стихах и открытках с праздником Масленицы. Не забудьте поздравить своих близких, родных, друзей и знакомых.
Масленица 2024 — поздравления в стихах на украинском языке
Масницю святкували,
Люту зиму проводжали.
Були танці, були співи
Та й млинці усім на диво.
Ой, яке ж то гарне свято —
Вас дозвольте привітати!
***
Ти на Масницю їж,
Ти на Масницю пий —
Щоб весело жилося,
Щоб хотілося і моглося,
Зі святом!
***
Хай Масниця з млинцями
Принесе в ваш дім цунамі:
Багато радості, старання,
Добра і процвітання!
***
З Масницею привітаю,
Смачних млинців бажаю:
З лососиною, з осетром,
З трюфелями та з медком.
Щастя вам, у справах успіху,
Радості, веселощів, сміху,
Прибуткових ідей красивих,
Креативу, позитиву,
Дуже міцного здоров’я,
Віри та надій з любов’ю.
***
Масляна до нас прийшла,
Радість людям принесла,
Ну а ми прийдемо з млинцями,
Зустріти свято разом з вами!
***
З Масницею вітаю
І достатку вам бажаю,
І в хаті, і на дворі,
У золоті та в сріблі!
***
Весь народ веселий, радий,
Бо сьогодні свято,
Дочекались Масниці
Хлопці та дівчата.
Буде в нас горілка
І млинці зі сметаною,
Щоб як пити — то не гірко,
Їсти — в роті тане!
***
Бажаю Вам за стіл сісти,
Млинців з ікорочкой поїсти,
Спалити бабу, зиму проводити,
Мене в прощений день простити.
***
Масниця розпочалася,
Хай зима мандрує геть,
Навкруги всі веселяться
І навколо круговерть!
Хай опудало нарешті
Вигорить ущент в вогні,
Смакувати будем дружньо
Ми млинці наші смачні!
Я усім бажаю щастя,
Прийде хай скоріш весна,
Як прокинеться природа —
Заживемо ми сповна!
***
Масницю чудову
Всі разом зустрічаємо,
І млинці медові
На стіл ми виставляємо!
Бажаєм один одному
Любові та добра,
Хай буде наша Масниця
Весела і смачна!
Святкуємо весь тиждень,
Куштуємо млинці,
Гуртом нам дуже весело,
Які ж ми молодці!
С Масленицей — трогательные и красивые поздравления в прозе
Поздравляю с Масленицей! Желаю крепкого здоровья, изобилия и мира в семье. Пусть жизнь будет яркой и сладкой, как мед, любовь — горячей, как свежеиспеченный блин, а материальное благополучие — жирным, как домашняя сметанка.
***
Желаю, чтобы все печали и невзгоды обходили ваш дом. Пусть в нем царствует изобилие, мир и согласие! С Масленицей!
***
Поздравляю с приходом весны, с Масленицей! Пусть блины прямо из печи растопят последние зимние льдинки и подарят прекрасное настроение!
***
Желаю, чтобы ваша жизнь была такой же теплой, сладкой, как сегодняшние блины! Поздравляю с Масленицей!
***
Поздравляю с щедрой и веселой Масленицей! Пусть зима заберет с собой все невзгоды, а весна принесет только счастье, удачу, радость, семейное благополучие и достаток.
***
Пусть солнце светит ярче, пусть беды пройдут мимо, а в сердце навсегда поселится счастье и добро. С Масленицей!
***
Желаю на Масленицу счастья и радостных забот. Пусть в душе поселится весна, а глаза сияют теплом и весельем. Желаю, чтобы жизнь шла как по маслу, была легкой и насыщенной интересными моментами. С праздником!
Масленица 2024 — оригинальные и красивые открытки к празднику
Видеопоздравления с Масленицей 2024
Напомним, мы писали, когда начинается Масленица, как празднуют украинцы и что запрещено делать в этот период.
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