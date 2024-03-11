С Масленицей 2024 — искренние и теплые поздравления в открытках, прозе и стихах

Украинцы весело празднуют праздник Масленица. Фото: Вечірній Київ

Веселый и вкусный праздник Масленица, который длится целую неделю, украинцы начинают праздновать уже в этот понедельник, 11 марта. В первый день принято не только печь блины и лепить вареники, но и поздравлять друг друга с праздником.

Итак, Новини.LIVE подготовил оригинальные, искренние и красивые поздравления в прозе, стихах и открытках с праздником Масленицы. Не забудьте поздравить своих близких, родных, друзей и знакомых.

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Масницю святкували,

Люту зиму проводжали.

Були танці, були співи

Та й млинці усім на диво.

Ой, яке ж то гарне свято —

Вас дозвольте привітати!

***

Ти на Масницю їж,

Ти на Масницю пий —

Щоб весело жилося,

Щоб хотілося і моглося,​​​​​​

Зі святом!

***

Хай Масниця з млинцями

Принесе в ваш дім цунамі:

Багато радості, старання,

Добра і процвітання!

***

З Масницею привітаю,

Смачних млинців бажаю:

З лососиною, з осетром,

З трюфелями та з медком.

Щастя вам, у справах успіху,

Радості, веселощів, сміху,

Прибуткових ідей красивих,

Креативу, позитиву,

Дуже міцного здоров’я,

Віри та надій з любов’ю.

***

Масляна до нас прийшла,

Радість людям принесла,

Ну а ми прийдемо з млинцями,

Зустріти свято разом з вами!

***

З Масницею вітаю

І достатку вам бажаю,

І в хаті, і на дворі,

У золоті та в сріблі!

***

Весь народ веселий, радий,

Бо сьогодні свято,

Дочекались Масниці

Хлопці та дівчата.

Буде в нас горілка

І млинці зі сметаною,

Щоб як пити — то не гірко,

Їсти — в роті тане!

***

Бажаю Вам за стіл сісти,

Млинців з ікорочкой поїсти,

Спалити бабу, зиму проводити,

Мене в прощений день простити.

***

Масниця розпочалася,

Хай зима мандрує геть,

Навкруги всі веселяться

І навколо круговерть!

Хай опудало нарешті

Вигорить ущент в вогні,

Смакувати будем дружньо

Ми млинці наші смачні!

Я усім бажаю щастя,

Прийде хай скоріш весна,

Як прокинеться природа —

Заживемо ми сповна!

***

Масницю чудову

Всі разом зустрічаємо,

І млинці медові

На стіл ми виставляємо!

Бажаєм один одному

Любові та добра,

Хай буде наша Масниця

Весела і смачна!

Святкуємо весь тиждень,

Куштуємо млинці,

Гуртом нам дуже весело,

Які ж ми молодці!

Украинцы отмечают Масленицу. Фото: mykharkov.info

С Масленицей — трогательные и красивые поздравления в прозе

Поздравляю с Масленицей! Желаю крепкого здоровья, изобилия и мира в семье. Пусть жизнь будет яркой и сладкой, как мед, любовь — горячей, как свежеиспеченный блин, а материальное благополучие — жирным, как домашняя сметанка.

***

Желаю, чтобы все печали и невзгоды обходили ваш дом. Пусть в нем царствует изобилие, мир и согласие! С Масленицей!

***

Поздравляю с приходом весны, с Масленицей! Пусть блины прямо из печи растопят последние зимние льдинки и подарят прекрасное настроение!

***

Желаю, чтобы ваша жизнь была такой же теплой, сладкой, как сегодняшние блины! Поздравляю с Масленицей!

***

Поздравляю с щедрой и веселой Масленицей! Пусть зима заберет с собой все невзгоды, а весна принесет только счастье, удачу, радость, семейное благополучие и достаток.

***

Пусть солнце светит ярче, пусть беды пройдут мимо, а в сердце навсегда поселится счастье и добро. С Масленицей!

***

Желаю на Масленицу счастья и радостных забот. Пусть в душе поселится весна, а глаза сияют теплом и весельем. Желаю, чтобы жизнь шла как по маслу, была легкой и насыщенной интересными моментами. С праздником!

Масленица 2024 — оригинальные и красивые открытки к празднику

Поздравление с Масленицей 2024. Открытки: Новини.LIVE

Поздравление с Масленицей 2024. Открытки: Новини.LIVE

Поздравление с Масленицей 2024. Открытки: Новини.LIVE

Поздравление с Масленицей 2024. Открытки: Новини.LIVE

Поздравление с Масленицей 2024. Открытки: Новини.LIVE

Поздравление с Масленицей 2024. Открытки: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Масленицей 2024

Напомним, мы писали, когда начинается Масленица, как празднуют украинцы и что запрещено делать в этот период.