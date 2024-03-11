З Масницею 2024 — щирі та теплі привітання у листівках, прозі та віршах

Українці святкують весело свято Масниця. Фото: Вечірній Київ

Веселе та смачне свято Масниця, яке триває цілий тиждень, українці починають святкувати вже у цей понеділок, 11 березня. У перший день заведено не тільки пекти млинці та ліпити вареники, а й вітати один одного зі святом.

Тож, Новини.LIVE підготував оригінальні, щирі та красиві привітання у прозі, віршах та листівках зі святом Масниці. Не забудьте привітати своїх близьких, рідних, друзів та знайомих.

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Масницю святкували,

Люту зиму проводжали.

Були танці, були співи

Та й млинці усім на диво.

Ой, яке ж то гарне свято —

Вас дозвольте привітати!

***

Ти на Масницю їж,

Ти на Масницю пий —

Щоб весело жилося,

Щоб хотілося і моглося,​​​​​​

Зі святом!

***

Хай Масниця з млинцями

Принесе в ваш дім цунамі:

Багато радості, старання,

Добра і процвітання!

***

З Масницею привітаю,

Смачних млинців бажаю:

З лососиною, з осетром,

З трюфелями та з медком.

Щастя вам, у справах успіху,

Радості, веселощів, сміху,

Прибуткових ідей красивих,

Креативу, позитиву,

Дуже міцного здоров’я,

Віри та надій з любов’ю.

***

Масляна до нас прийшла,

Радість людям принесла,

Ну а ми прийдемо з млинцями,

Зустріти свято разом з вами!

***

З Масницею вітаю

І достатку вам бажаю,

І в хаті, і на дворі,

У золоті та в сріблі!

***

Весь народ веселий, радий,

Бо сьогодні свято,

Дочекались Масниці

Хлопці та дівчата.

Буде в нас горілка

І млинці зі сметаною,

Щоб як пити — то не гірко,

Їсти — в роті тане!

***

Бажаю Вам за стіл сісти,

Млинців з ікорочкой поїсти,

Спалити бабу, зиму проводити,

Мене в прощений день простити.

***

Масниця розпочалася,

Хай зима мандрує геть,

Навкруги всі веселяться

І навколо круговерть!

Хай опудало нарешті

Вигорить ущент в вогні,

Смакувати будем дружньо

Ми млинці наші смачні!

Я усім бажаю щастя,

Прийде хай скоріш весна,

Як прокинеться природа —

Заживемо ми сповна!

***

Масницю чудову

Всі разом зустрічаємо,

І млинці медові

На стіл ми виставляємо!

Бажаєм один одному

Любові та добра,

Хай буде наша Масниця

Весела і смачна!

Святкуємо весь тиждень,

Куштуємо млинці,

Гуртом нам дуже весело,

Які ж ми молодці!

Українці відзначають Масницю. Фото: mykharkov.info

З Масницею — зворушливі та красиві привітання у прозі

Вітаю з Масницею! Бажаю міцного здоров'я, достатку та миру у родині. Нехай життя буде яскравим і солодким, як мед, любов — гарячою, як свіжоспечений млинець, а матеріальний добробут — жирним, як домашня сметанка.

***

Бажаю, щоб всі печалі та негаразди оминали ваш будинок. Нехай у ньому царює достаток, мир та злагода! З Масницею!

***

Вітаю з приходом весни, з Масницею! Нехай млинці прямо з печі розтоплять останні зимові крижинки та подарують прекрасний настрій!

***

Бажаю, щоб ваше життя було таким же теплим, солодким, як сьогоднішні млинці! Вітаю з Масницею!

***

Вітаю з щедрою та веселою Масницею! Нехай зима забере з собою всі негаразди, а весна принесе лише щастя, удачу, радість, сімейний добробут і достаток.

***

Нехай сонце світить яскравіше, нехай біди пройдуть повз, а в серці назавжди оселиться щастя та добро. З Масницею!

***

Бажаю на Масницю щастя і радісних турбот. Нехай у душі оселиться весна, а очі сяють теплом і веселощами. Бажаю, щоб життя йшло як по маслу, було легким та насиченим цікавими моментами. Зі святом!

Масниця 2024 — оригінальні та красиві листівки до свята

Привітання з Масницею 2024. Листівки: Новини.LIVE

Привітання з Масницею 2024. Листівки: Новини.LIVE

Привітання з Масницею 2024. Листівки: Новини.LIVE

Привітання з Масницею 2024. Листівки: Новини.LIVE

Привітання з Масницею 2024. Листівки: Новини.LIVE

Привітання з Масницею 2024. Листівки: Новини.LIVE

Відеопривітання з Масницею 2024

Нагадаємо ми писали, коли починається Масниця, як святкують українці та що заборонено робити у цей період.