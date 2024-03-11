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Українці святкують Масницю — найщиріші привітання у прозі, віршах та листівках

11 березня 2024 05:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
З Масницею 2024 — щирі та теплі привітання у листівках, прозі та віршах
Українці святкують весело свято Масниця. Фото: Вечірній Київ
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Веселе та смачне свято Масниця, яке триває цілий тиждень, українці починають святкувати вже у цей понеділок, 11 березня. У перший день заведено не тільки пекти млинці та ліпити вареники, а й вітати один одного зі святом. 

Тож, Новини.LIVE підготував оригінальні, щирі та красиві привітання у прозі, віршах та листівках зі святом Масниці. Не забудьте привітати своїх близьких, рідних, друзів та знайомих. 

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Масницю святкували,
Люту зиму проводжали.
Були танці, були співи
Та й млинці усім на диво.
Ой, яке ж то гарне свято —
Вас дозвольте привітати!

***

Ти на Масницю їж,
Ти на Масницю пий —
Щоб весело жилося,
Щоб хотілося і моглося,​​​​​​
Зі святом!

***

Хай Масниця з млинцями
Принесе в ваш дім цунамі:
Багато радості, старання,
Добра і процвітання!

***

З Масницею привітаю,
Смачних млинців бажаю:
З лососиною, з осетром,
З трюфелями та з медком.
Щастя вам, у справах успіху,
Радості, веселощів, сміху,
Прибуткових ідей красивих,
Креативу, позитиву,
Дуже міцного здоров’я,
Віри та надій з любов’ю.

***

Масляна до нас прийшла,
Радість людям принесла,
Ну а ми прийдемо з млинцями,
Зустріти свято разом з вами!

***

З Масницею вітаю
І достатку вам бажаю,
І в хаті, і на дворі,
У золоті та в сріблі!

***

Весь народ веселий, радий,
Бо сьогодні свято,
Дочекались Масниці
Хлопці та дівчата.
Буде в нас горілка
І млинці зі сметаною,
Щоб як пити — то не гірко,
Їсти — в роті тане!

***

Бажаю Вам за стіл сісти,
Млинців з ікорочкой поїсти,
Спалити бабу, зиму проводити,
Мене в прощений день простити.

***

Масниця розпочалася,
Хай зима мандрує геть,
Навкруги всі веселяться
І навколо круговерть!
Хай опудало нарешті
Вигорить ущент в вогні,
Смакувати будем дружньо
Ми млинці наші смачні!
Я усім бажаю щастя,
Прийде хай скоріш весна,
Як прокинеться природа —
Заживемо ми сповна!

***

Масницю чудову
Всі разом зустрічаємо,
І млинці медові
На стіл ми виставляємо!
Бажаєм один одному
Любові та добра,
Хай буде наша Масниця
Весела і смачна!
Святкуємо весь тиждень,
Куштуємо млинці,
Гуртом нам дуже весело,
Які ж ми молодці!

 

Масниця 2024 — привітання у віршах українською мовою
Українці відзначають Масницю. Фото: mykharkov.info

З Масницею — зворушливі та красиві привітання у прозі

Вітаю з Масницею! Бажаю міцного здоров'я, достатку та миру у родині. Нехай життя буде яскравим і солодким, як мед, любов — гарячою, як свіжоспечений млинець, а матеріальний добробут — жирним, як домашня сметанка.

***

Бажаю, щоб всі печалі та негаразди оминали ваш будинок. Нехай у ньому царює достаток, мир та злагода! З Масницею!

***

Вітаю з приходом весни, з Масницею! Нехай млинці прямо з печі розтоплять останні зимові крижинки та подарують прекрасний настрій!

***

Бажаю, щоб ваше життя було таким же теплим, солодким, як сьогоднішні млинці! Вітаю з Масницею!

***

Вітаю з щедрою та веселою Масницею! Нехай зима забере з собою всі негаразди, а весна принесе лише щастя, удачу, радість, сімейний добробут і достаток.

***

Нехай сонце світить яскравіше, нехай біди пройдуть повз, а в серці назавжди оселиться щастя та добро. З Масницею!

***

Бажаю на Масницю щастя і радісних турбот. Нехай у душі оселиться весна, а очі сяють теплом і веселощами. Бажаю, щоб життя йшло як по маслу, було легким та насиченим цікавими моментами. Зі святом!

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Відеопривітання з Масницею 2024 

 

 

Нагадаємо ми писали, коли починається Масниця, як святкують українці та що заборонено робити у цей період. 

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привітання
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вірші
Масниця

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