С Днем государственного герба Украины 2024 — значение праздника и поздравления

Дети держат в руках изображение украинского герба. Фото: irpinosvita.gov.ua

В этот понедельник, 19 февраля, украинцы отмечают важный праздник — День государственного герба. Эта дата напоминает нам об установлении государственного символа с многотысячной историей.

Новини.LIVE рассказывает, в чем особенность праздника, и делится подборкой искренних поздравлений в прозе и открытках. Не забудьте поздравить родственников, близких, друзей и знакомых с этим важным для каждого украинца днем.

День государственного герба — история и значение праздника

Тризуб имеет тысячелетнюю историю. Как государственную символику его использовали князья времен Киевской Руси.

Золотой тризуб на синем фоне можно найти на открытках УПА, гербе УНР и на одежде митингующих против советского режима.

Именно 19 февраля 1992 года Верховная Рада Украины утвердила своим Постановлением Государственный Герб независимой Украины. Им стал золотой Тризуб на синем щите — национальный символ украинцев времен освободительной борьбы XX века, который имеет статус малого герба и является главным элементом будущего большого герба.

Восстановив независимость в 1991 году и выбрав Тризуб государственным гербом, Украина продемонстрировала следование традициям Украинской Народной Республики.

Российская агрессия в Крыму и на востоке Украины началась с уничтожения Тризуба как маркера украинской идентичности. В настоящее время он объединяет украинских патриотов, защищающих наш суверенитет и территориальную целостность Украины.

Уже много веков герб объединяет украинцев и придает силы. Украинский Тризуб олицетворяет для нас связь поколений, стремление украинского народа к собственной государственности, соборности и независимости.

Государственный герб Украины. Фото: istockphoto.com

Поздравление с Днем герба Украины в прозе

Сегодня для каждого из нас особая дата — День государственного герба Украины! Украинский трезубец олицетворяет для нас связь поколений, стремление народа к собственной государственности. Пусть же он ведет нас к победе и свободе! С праздником!

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Выбрав знак Владимира Великого как национальный символ, украинцы четко обозначили свои корни и историческое правопреемство наших государственных образований. Тризуб — это символ нашей независимости, гордости и жажды к свободе. Давайте уважать его! С Днем герба Украины!

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Поздравляю вас с Днем государственного герба Украины! На шевронах украинских бойцов, защищающих сегодня наше государство от российской агрессии, снова, как и столетие назад, изображен Тризуб. Пусть же он придает вам силы и побуждает к решительным действиям.

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Уже много веков наш герб объединяет украинцев и придает нам силы к предстоящим победам. Поздравляю с Днем государственного герба Украины!

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Поздравляю с этим выдающимся днем! Будем достойны нашей истории и тех задач, которые стоят перед государством сегодня! Для современного поколения украинцев Тризуб — это символ с большим содержанием. Не зря считается, что в нем зашифровано слово "Воля". Пусть же он ведет нас к свободе и победе! С Днем государственного герба Украины!

День государственного герба 2024 — патриотические открытки

Поздравление с Днем государственного герба Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем государственного герба Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем государственного герба Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем государственного герба Украины

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