З Днем державного герба України 2024 — значення свята та щирі привітання

Діти тримають в руках зображення українського герба. Фото: irpinosvita.gov.ua

У цей понеділок, 19 лютого, українці відзначають важливе свято — День державного герба. Ця дата нагадує нам про встановлення державного символу з багатотисячною історією.

Новини.LIVE розповідає, у чому особливість свята, та ділиться добіркою щирих привітань у прозі та листівках. Не забудьте привітати родичів, близьких, друзів та знайомих з цим важливим для кожного українця днем.

День державного герба — історія та значення свята

Тризуб має тисячолітню історію. У вигляді державної символіки його використовували князі часів Київської Русі.

Золотий тризуб на синьому фоні можна знайти на листівках УПА, гербі УНР та на одязі мітингувальників проти радянського режиму.

Саме 19 лютого 1992 року Верховна Рада України затвердила своєю Постановою Державний Герб незалежної України. Ним став золотий Тризуб на синьому щиті — національний символ українців часів визвольних змагань XX століття, який має статус малого герба та є головним елементом майбутнього великого герба.

Відновивши незалежність 1991 року та обравши Тризуб державним гербом, Україна продемонструвала наслідування традицій Української Народної Республіки.

Російська агресія в Криму і на сході України розпочалася зі знищення Тризуба як маркера української ідентичності. Нині він об'єднує українських патріотів, які захищають наш суверенітет і територіальну цілісність України.

Вже багато століть герб єднає українців та надає сил. Український Тризуб уособлює для нас зв'язок поколінь, прагнення українського народу до власної державності, соборності та незалежності.

Державний герб України. Фото: istockphoto.com

Привітання з Днем герба України у прозі

Сьогодні для кожного з нас особлива дата — День державного герба України! Український тризуб уособлює для нас зв’язок поколінь, прагнення народу до власної державності. Нехай же він нас веде до перемоги та свободи! Зі святом!

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Обравши знак Володимира Великого за національний символ, українці чітко означили власне коріння та історичне правонаступництво наших державних утворень. Тризуб — це символ нашої незалежності, гордості та жаги до волі. Тож шануймо його! З Днем герба України!

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Вітаю вас з Днем державного герба України! На шевронах українських бійців, які захищають сьогодні нашу державу від російської агресії, знову, як і століття тому, зображено тризуб. Нехай же він надає вам сил та спонукає до рішучих дій.

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Вже багато століть наш герб єднає українців та надає нам сил до майбутніх перемог. Вітаю з Днем державного герба України!

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Вітаю з цим визначним днем! Будьмо гідними нашої історії та тих завдань, які стоять перед державою сьогодні! Для сучасного покоління українців Тризуб — це символ з великим змістом. Не даремно вважається, що у ньому зашифроване слово "Воля". Нехай же він веде нас до волі та перемоги! З Днем державного герба України!

День державного герба 2024 — патріотичні листівки

Привітання з Днем державного герба України 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем державного герба України 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем державного герба України 2024. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем державного герба України

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