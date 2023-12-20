В Эквадоре спасли британского консула, которого похитил наркокартель
В Эквадоре полицейские спасли британского консула Колина Армстронга, ранее похищенного мексиканским наркокартелем. Сейчас дипломату ничего не угрожает.
Об этом сообщает Daily Mail.
Спасение дипломата от гангстеров
Как сообщается, дипломат был похищен 16 декабря бандой неизвестных. Преступники заставили его партнершу Кэтрин Паолу Сантос надеть жилет со взрывчаткой, угрожая изнасилованием оружием и требуя выкуп за дипломата. Женщину смогли спасти пиротехники, обезвредив заряды.
Полицейские подозревают, что она могла быть частью аферы гангстеров, поэтому после освобождения женщину допросили. Одновременно самого дипломата нашли на дороге вблизи Манаби, недалеко от города Лос-Риос. Насильственных следов при снятии побоев обнаружено не было.
"Наши подразделения спасли господина почетного консула Колина Армстронга, похищенного несколько дней назад в Лос-Риосе. В настоящее время он хорошо себя чувствует и вполне здоров. Насильственных действий совершено не было", — заявил начальник полиции Эквадора Сезар Корреа.
Он добавил, что к похищению Армстронга был причастен гангстерский наркокартель "Лос Тигуэрос", входящий в мексиканский криминальный синдикат "Халиско". Отряду спецназначения удалось арестовать девять рецидивистов, которые похищали дипломата.
Напомним, что в Колумбии в результате ДТП погиб бегемот из частного зоопарка покойного наркобарона Пабло Эскобара. Также стало известно, сколько будет продолжаться война Венесуэлы против Гайаны.
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