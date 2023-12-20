В Эквадоре спасли британского консула, которого похитил наркокартель

Консул Великобритании в Эквадоре Колин Армстронг с эквадорскими стражами порядка. Фото: dailymail

В Эквадоре полицейские спасли британского консула Колина Армстронга, ранее похищенного мексиканским наркокартелем. Сейчас дипломату ничего не угрожает.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Спасение дипломата от гангстеров

Как сообщается, дипломат был похищен 16 декабря бандой неизвестных. Преступники заставили его партнершу Кэтрин Паолу Сантос надеть жилет со взрывчаткой, угрожая изнасилованием оружием и требуя выкуп за дипломата. Женщину смогли спасти пиротехники, обезвредив заряды.

Пиротехник изымает жилет для обезвреживания взрывчатки. Источник: соцсети

Полицейские подозревают, что она могла быть частью аферы гангстеров, поэтому после освобождения женщину допросили. Одновременно самого дипломата нашли на дороге вблизи Манаби, недалеко от города Лос-Риос. Насильственных следов при снятии побоев обнаружено не было.

"Наши подразделения спасли господина почетного консула Колина Армстронга, похищенного несколько дней назад в Лос-Риосе. В настоящее время он хорошо себя чувствует и вполне здоров. Насильственных действий совершено не было", — заявил начальник полиции Эквадора Сезар Корреа.

Он добавил, что к похищению Армстронга был причастен гангстерский наркокартель "Лос Тигуэрос", входящий в мексиканский криминальный синдикат "Халиско". Отряду спецназначения удалось арестовать девять рецидивистов, которые похищали дипломата.

Напомним, что в Колумбии в результате ДТП погиб бегемот из частного зоопарка покойного наркобарона Пабло Эскобара. Также стало известно, сколько будет продолжаться война Венесуэлы против Гайаны.