В Еквадорі врятували британського консула, якого викрав наркокартель
В Еквадорі поліцейські врятували британського консула Коліна Армстронга, якого раніше було викрадено мексиканським наркокартелем. Наразі дипломату нічого не загрожує.
Про це повідомляє Daily Mail.
Порятунок дипломата від гангстерів
Як повідомляється, дипломата було викрадено 16 грудня бандою невідомих. Злочинці змусили його партнерку, Кетрін Паолу Сантос, вдягнути жилет з вибухівкою, погрожуючи зґвалтуванням зброєю та вимагаючи викуп за дипломата. Жінку змогли врятувати піротехніки, знешкодивши заряди.
Поліцейські підозрюють, що вона могла бути частиною афери гангстерів, тому після звільнення жінку допитали. Водночас самого дипломата знайшли на дорозі поблизу Манабі, неподалік від міста Лос-Ріос. Насильницьких слідів під час знімання побоїв виявлено не було.
"Наші підрозділи звільнили пана почесного консула Коліна Армстронга, викраденого кілька днів тому в Лос-Ріосі. На цей час він добре себе почуває і цілком здоровий. Насильницьких дій вчинено не було", — заявив начальник поліції Еквадору Сезар Корреа.
Він додав, що до викрадення Армстронга був причетний гангстерський наркокартель "Лос Тігуерос", який входить у мексиканський кримінальний синдикат "Халіско". Загону спецпризначення вдалося заарештувати дев'ятьох рецидивістів, які викрадали дипломата.
Нагадаємо, що у Колумбії внаслідок ДТП загинув бегемот з приватного зоопарку покійного наркобарона Пабло Ескобара. Також стало відомо, скільки триватиме війна Венесуели проти Гаяни.
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