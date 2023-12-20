В Еквадорі врятували британського консула, якого викрав наркокартель

Консул Великої Британії в Еквадорі Колін Армстронг з еквадорськими правоохоронцями. Фото: dailymail

В Еквадорі поліцейські врятували британського консула Коліна Армстронга, якого раніше було викрадено мексиканським наркокартелем. Наразі дипломату нічого не загрожує.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Як повідомляється, дипломата було викрадено 16 грудня бандою невідомих. Злочинці змусили його партнерку, Кетрін Паолу Сантос, вдягнути жилет з вибухівкою, погрожуючи зґвалтуванням зброєю та вимагаючи викуп за дипломата. Жінку змогли врятувати піротехніки, знешкодивши заряди.

Піротехнік вилучає жилет для знешкодження вибухівки. Джерело: соцмережі

Поліцейські підозрюють, що вона могла бути частиною афери гангстерів, тому після звільнення жінку допитали. Водночас самого дипломата знайшли на дорозі поблизу Манабі, неподалік від міста Лос-Ріос. Насильницьких слідів під час знімання побоїв виявлено не було.

"Наші підрозділи звільнили пана почесного консула Коліна Армстронга, викраденого кілька днів тому в Лос-Ріосі. На цей час він добре себе почуває і цілком здоровий. Насильницьких дій вчинено не було", — заявив начальник поліції Еквадору Сезар Корреа.

Він додав, що до викрадення Армстронга був причетний гангстерський наркокартель "Лос Тігуерос", який входить у мексиканський кримінальний синдикат "Халіско". Загону спецпризначення вдалося заарештувати дев'ятьох рецидивістів, які викрадали дипломата.

Нагадаємо, що у Колумбії внаслідок ДТП загинув бегемот з приватного зоопарку покійного наркобарона Пабло Ескобара. Також стало відомо, скільки триватиме війна Венесуели проти Гаяни.