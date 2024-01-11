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Беременная Ребрик рассказала о своей актерской деятельности сейчас

11 января 2024 17:17
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Беременной Лилии Ребрик пришлось отказаться от съемок в кино — в чем дело
Ведущая и актриса Лилия Ребрик на интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик, которая сейчас ждет ребенка, дала откровенное интервью. Женщина рассказала о своей актерской деятельности и призналась, как ей приходится совмещать профессиональную жизнь с тем фактом, что у нее скоро будет ребенок.

Интервью с участием Лилии Ребрик разместили на канале "Зе Интервьюер" в YouTube.

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Лилия Ребрик об актерской деятельности

Актриса признается, что сегодня ее профессиональная деятельность помогает не сойти с ума. Она рассказала, что в 2022 году у нее почти не было съемок, а вот в 2023 году все начало постепенно восстанавливаться. Впрочем, позже Лилия узнала, что у нее будет ребенок, поэтому ей пришлось пока отказаться от съемок в кино.

"Профессия сейчас помогает не сойти с ума. У меня один был короткометражный фильм, больше я даже не снималась, потому что 2022 год вообще был глухим касательно съемок, в 2023 году уже все восстанавливали. Но я узнала, что я беременна… Ты не можешь зайти в проект, потому что потом придется снимать только крупный план. Поэтому с кино пока еще пауза", — признается Лилия Ребрик.

Лилия Ребрик на интервью у Анатолия Анатолича
Лилия Ребрик на интервью у Анатолия Анатолича. Фото: скриншот с YouTube

Впрочем, ведущая говорит, что она очень хочет сыграть в каком-нибудь обычном сериале о любви, ведь сейчас все фильмы так или иначе связаны с войной. Кроме того, Лилия высказалась о своих коллегах, признавшись, что все они остались такими, как раньше.

"Мне очень хочется сняться в беззаботном 100-серийном сериале о любви. Сейчас все фильмы сквозь призму войны… Очень хочется беззаботного кино. В театре сейчас огромный спрос на комедии, сейчас она очень актуальна. Что касается коллег, я счастлива, что те, кому я доверяла, они все остались такими, какими я их знала", — также добавила украинская актриса.

Третья беременность Лилии Ребрик

Осенью прошлого года Лилия Ребрик порадовала поклонников новостью о том, что она ждет третьего ребенка. Телеведущая поделилась милыми семейными фотографиями и показала, как муж и две дочери радуются тому, что у нее будет ребенок.

Беременная Лилия Ребрик со своей семьей
Беременная Лилия Ребрик со своей семьей. Фото: Instagram Лилии Ребрик
Лилия Ребрик с мужем, дочерьми и собакой
Лилия Ребрик с мужем, дочерьми и собакой. Фото: Instagram Лилии Ребрик

Напомним, мы писали о том, что украинская актриса Лилия Ребрик призналась, что она думает о хейтерах.

Ранее мы рассказывали, что известная телезвезда Лилия Ребрик показала чувственные семейные кадры.

Также мы сообщали о том, что актриса и ведущая Лилия Ребрик отреагировала на критику по поводу внешности.

Лилия Ребрик
актеры
шоу-бизнес
украинские звезды

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