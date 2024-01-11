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Вагітна Ребрик розповіла про свою акторську діяльність зараз

11 січня 2024 17:17
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Вагітній Лілії Ребрик довелося відмовитися від зйомок в кіно — в чому справа
Ведуча і акторка Лілія Ребрик на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Українська телеведуча і акторка Лілія Ребрик, яка зараз чекає на дитину, дала відверте інтерв’ю. Жінка розповіла про свою акторську діяльність і зізналася, як їй доводиться поєднувати професійне життя з тим фактом, що в неї незабаром буде дитина.

Інтерв’ю за участі Лілії Ребрик розмістили на каналі "Зе Інтерв'юер" в YouTube.

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Лілія Ребрик про акторську діяльність

Акторка зізнається, що сьогодні її професійна діяльність допомагає не зійти з розуму. Вона розповіла, що у 2022 році в неї майже не було зйомок, а ось в 2023 році все почало потрохи відновлюватися. Втім, пізніше Лілія дізналася про те, що в неї буде дитина, тому їй довелося поки відмовитися від зйомок в кіно.

"Професія зараз допомагає не збожеволіти. У мене був один короткометражний фільм, більше я навіть не знімалася, тому що 2022 рік взагалі був глухим щодо зйомок, в 2023 році вже все відновлювали. Але я дізналася, що я при надії… Ти не можеш зайти в проєкт, тому що потім доведеться знімати тільки крупний план. Тому з кіно поки що пауза", — зізнається Лілія Ребрик.

Лилия Ребрик на интервью у Анатолия Анатолича
Лілія Ребрик на інтерв'ю в Анатолія Анатоліча. Фото: скриншот з YouTube

Втім, ведуча каже, що вона дуже хоче зіграти у якомусь звичайному серіалі про кохання, адже зараз всі фільми так чи інакше пов’язані з війною. Крім того, Лілія висловилася про своїх колег, зізнавшись, що всі вони залишилися такими, як раніше.

"Мені дуже хочеться знятися у безтурботному 100-серійному серіалі про кохання. Зараз всі фільми через призму війни… Дуже хочеться безтурботного кіно. У театрі зараз величезний попит на комедії, зараз вона дуже актуальна. Стосовно колег, я щаслива, що ті, кому я довіряла, вони всі залишилися такими, якими я їх знала", — також додала українська акторка.

Третя вагітність Лілії Ребрик

Восени минулого року Лілія Ребрик порадувала шанувальників новиною про те, що вона чекає на третю дитину. Телеведуча поділилася милими сімейними фотографіями і показала, як чоловік і дві доньки радіють тому, що в неї буде дитина. 

Беременная Лилия Ребрик со своей семьей
Вагітна Лілія Ребрик зі своєю сім'єю. Фото: Instagram Лілії Ребрик
Лилия Ребрик с мужем, дочерьми и собакой
Лілія Ребрик з чоловіком, доньками і собакою. Фото: Instagram Лілії Ребрик

Нагадаємо, ми писали про те, що українська акторка Лілія Ребрик зізналася, що вона думає про хейтерів. 

Раніше ми розповідали про те, що відома телезірка Лілія Ребрик показала чуттєві сімейні кадри. 

Також ми повідомляли про те, що акторка і ведуча Лілія Ребрик відреагувала на критику щодо зовнішності.

Лілія Ребрик
актори
шоу-бізнес
українські зірки

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