Вагітній Лілії Ребрик довелося відмовитися від зйомок в кіно — в чому справа

Ведуча і акторка Лілія Ребрик на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Українська телеведуча і акторка Лілія Ребрик, яка зараз чекає на дитину, дала відверте інтерв’ю. Жінка розповіла про свою акторську діяльність і зізналася, як їй доводиться поєднувати професійне життя з тим фактом, що в неї незабаром буде дитина.

Інтерв’ю за участі Лілії Ребрик розмістили на каналі "Зе Інтерв'юер" в YouTube.

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Лілія Ребрик про акторську діяльність

Акторка зізнається, що сьогодні її професійна діяльність допомагає не зійти з розуму. Вона розповіла, що у 2022 році в неї майже не було зйомок, а ось в 2023 році все почало потрохи відновлюватися. Втім, пізніше Лілія дізналася про те, що в неї буде дитина, тому їй довелося поки відмовитися від зйомок в кіно.

"Професія зараз допомагає не збожеволіти. У мене був один короткометражний фільм, більше я навіть не знімалася, тому що 2022 рік взагалі був глухим щодо зйомок, в 2023 році вже все відновлювали. Але я дізналася, що я при надії… Ти не можеш зайти в проєкт, тому що потім доведеться знімати тільки крупний план. Тому з кіно поки що пауза", — зізнається Лілія Ребрик.

Лілія Ребрик на інтерв'ю в Анатолія Анатоліча. Фото: скриншот з YouTube

Втім, ведуча каже, що вона дуже хоче зіграти у якомусь звичайному серіалі про кохання, адже зараз всі фільми так чи інакше пов’язані з війною. Крім того, Лілія висловилася про своїх колег, зізнавшись, що всі вони залишилися такими, як раніше.

"Мені дуже хочеться знятися у безтурботному 100-серійному серіалі про кохання. Зараз всі фільми через призму війни… Дуже хочеться безтурботного кіно. У театрі зараз величезний попит на комедії, зараз вона дуже актуальна. Стосовно колег, я щаслива, що ті, кому я довіряла, вони всі залишилися такими, якими я їх знала", — також додала українська акторка.

Третя вагітність Лілії Ребрик

Восени минулого року Лілія Ребрик порадувала шанувальників новиною про те, що вона чекає на третю дитину. Телеведуча поділилася милими сімейними фотографіями і показала, як чоловік і дві доньки радіють тому, що в неї буде дитина.

Вагітна Лілія Ребрик зі своєю сім'єю. Фото: Instagram Лілії Ребрик

Лілія Ребрик з чоловіком, доньками і собакою. Фото: Instagram Лілії Ребрик

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