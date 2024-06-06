Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Тяжелое испытание для внимания — найдите число 690, скрытое среди 960 arrow

Тяжелое испытание для внимания — найдите число 690, скрытое среди 960

6 июня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая иллюзия: только гений найдет среди 960 скрытое число 690
Сложный случай с числами. Рисунок: Quizgecko
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Изображение, созданное образовательным сайтом Quizgecko, содержит число 960, повторяющееся 272 раза. Из-за такого количества найти подобное ему 690 за 30 секунд очень непросто, но мы в вас верим.

Задание предложила The Sun.

Читайте также:

Оптическая головоломка "960 и 690"

 

Тяжелое испытание для внимания — найдите число 690, скрытое среди 960 - фото 1

Все числа написаны белым шрифтом на красном фоне. Если справитесь за 30 секунд, то у вас безупречное зрение.

Установите секундомер на телефоне и попробуйте уложиться в лимит времени.

Число 690 скрывается на виду. Но, несмотря на то, что оно находится прямо перед носом, его почти невозможно заметить.

Если трудно, рекомендуем сосредоточиться на правой части изображения и проверить, можно ли заметить 690 в суженной области поисков.

Уже заметили?

Если нет, то высчитайте пять столбцов от правого края изображения. Затем отсчитайте восемь строк сверху изображения и вы увидите 690.

Если и сейчас не заметили, то не огорчайтесь, мы все равно покажем решение.

Правильный ответ

 

Тяжелое испытание для внимания - найдите число 690, которое скрыто среди 960 - фото 2

Раньше мы предлагали оптические иллюзии, у которых за 15 секунд нужно было найти буквы V и А.

зрение
тест на внимательность
мозг
тест
интеллект
оптическая иллюзия
головоломка

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня