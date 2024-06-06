Оптическая иллюзия: только гений найдет среди 960 скрытое число 690

Сложный случай с числами. Рисунок: Quizgecko

Изображение, созданное образовательным сайтом Quizgecko, содержит число 960, повторяющееся 272 раза. Из-за такого количества найти подобное ему 690 за 30 секунд очень непросто, но мы в вас верим.

Задание предложила The Sun.

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Все числа написаны белым шрифтом на красном фоне. Если справитесь за 30 секунд, то у вас безупречное зрение.

Установите секундомер на телефоне и попробуйте уложиться в лимит времени.

Число 690 скрывается на виду. Но, несмотря на то, что оно находится прямо перед носом, его почти невозможно заметить.

Если трудно, рекомендуем сосредоточиться на правой части изображения и проверить, можно ли заметить 690 в суженной области поисков.

Уже заметили?

Если нет, то высчитайте пять столбцов от правого края изображения. Затем отсчитайте восемь строк сверху изображения и вы увидите 690.

Если и сейчас не заметили, то не огорчайтесь, мы все равно покажем решение.

Правильный ответ

Раньше мы предлагали оптические иллюзии, у которых за 15 секунд нужно было найти буквы V и А.