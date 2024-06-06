Оптична ілюзія: лише геній знайде серед 960 приховане число 690

Складний випадок з числами. Малюнок: Quizgecko

Зображення, створене освітнім сайтом Quizgecko, містить число 960, яке повторюється 272 рази. Через таку кількість знайти подібне до нього 690 за 30 секунд дуже непросто, але ми у вас віримо.

Завдання запропонувала The Sun.

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Усі числа написані білим шрифтом на червоному тлі. Якщо впораєтеся за 30 секунд, то у вас бездоганний зір.

Встановіть секундомір на телефоні та спробуйте вкластися у час.

Число 690 ховається на виду. Але, попри те, що воно знаходиться прямо на носі, його майже неможливо помітити.

Якщо важко, рекомендуємо зосередитися на правій частині зображення та перевірити, чи можна помітити 690 у звуженій області пошуків.

Вже помітили?

Якщо ні, то відрахуйте п’ять стовпців від правого краю зображення. Потім відлічіть вісім рядків зверху зображення, і ви побачите 690.

Якщо й зараз не помітили, то не засмучуйтеся, ми все одно покажемо рішення.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували оптичні ілюзії, в яких за 15 секунд потрібно було знайти літери V та А.