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Важке випробування для уваги — знайдіть число 690, яке приховане серед 960

6 червня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична ілюзія: лише геній знайде серед 960 приховане число 690
Складний випадок з числами. Малюнок: Quizgecko
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Зображення, створене освітнім сайтом Quizgecko, містить число 960, яке повторюється 272 рази. Через таку кількість знайти подібне до нього 690 за 30 секунд дуже непросто, але ми у вас віримо.

Завдання запропонувала The Sun.

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Оптична головоломка "960 та 690"

 

Важке випробування для уваги — знайдіть число 690, яке приховане серед 960 - фото 1

Усі числа написані білим шрифтом на червоному тлі. Якщо впораєтеся за 30 секунд, то у вас бездоганний зір.

Встановіть секундомір на телефоні та спробуйте вкластися у час.

Число 690 ховається на виду. Але, попри те, що воно знаходиться прямо на носі, його майже неможливо помітити.

Якщо важко, рекомендуємо зосередитися на правій частині зображення та перевірити, чи можна помітити 690 у звуженій області пошуків.

Вже помітили?

Якщо ні, то відрахуйте п’ять стовпців від правого краю зображення. Потім відлічіть вісім рядків зверху зображення, і ви побачите 690.

Якщо й зараз не помітили, то не засмучуйтеся, ми все одно покажемо рішення.

Правильна відповідь

 

Важке випробування для уваги — знайдіть число 690, яке приховане серед 960 - фото 2

Раніше ми пропонували оптичні ілюзії, в яких за 15 секунд потрібно було знайти літери V та А.

зір
тест на уважність
мозок
тест
інтелект
оптична ілюзія
головоломка

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