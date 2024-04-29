Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Пасха 2024 — как правильно биться писанками, чтобы "победить" arrow

Пасха 2024 — как правильно биться писанками, чтобы "победить"

29 апреля 2024 22:12
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Как правильно биться яйцами на Пасху — важные моменты
Два человека, которые бьются яйцами на Пасху. Фото: УНИАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

На Пасху у людей есть традиция биться яйцами, но немногие знают, откуда она взялась. Мы рассказываем об этом обычае и объясняем, как правильно нужно это делать, чтобы стать победителями в этой битве и показать всем, что вы заслуживаете похвалы.

Новини.LIVE рассказывает о традиции биться яйцами.

Читайте также:

Откуда взялась традиция биться яйцами на Пасху

Люди обычно идут утром в церковь, чтобы освятить продукты в своей пасхальной корзине. Затем они приходят домой, садятся за стол и завтракают все вместе этими продуктами. В частности, люди сначала едят кулич и начинают биться яйцами, чтобы определить, кто сильнее.

Но далеко не все задумываются о том, как появилась эта традиция и зачем вообще делать это. Одни люди считают, что этот процесс является символом борьбы добра со злом. Неразбившееся яйцо считалось главным добром и лежало дома как оберег, а разбитые яйца сразу съедали.

Люди, которые бьются яйцами
Люди, которые бьются яйцами. Фото: Latropedia

А другие считают, что это появилось еще в древности, где некультурно было целовать друг друга публично, поэтому это делали яйцами, которыми бились трижды. Еще говорят, что яйцо символизирует камень, который закрывал гроб Иисуса Христа и в день его воскресения отбрасывался. Разбивание яиц словно освобождало Иисуса.

Как правильно нужно биться яйцами

Чтобы стать победителем в "яичном сражении", нужно знать, как правильно биться яйцами в светлый праздник. Во-первых, перед битьем нужно повернуть яйцо острой стороной и бить первым. Причем делать это следует точно и резко.

А во-вторых, яйцо нужно поглубже засунуть в ладонь, чтобы оставить в видимости только его кончик. Эти простые правила помогут показать, кто же самый сильный дома.

Правильный способ биться яйцами
Правильный способ биться яйцами. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, как нужно правильно красить яйца на Пасху в луковом отваре.

Раньше мы рассказывали о том, что нужно иметь на праздничном столе на Пасху.

Также мы сообщали о том, как можно красиво украсить куличи на Пасху 2024 года.

праздники
традиции
Пасха
Пасха-2024

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри