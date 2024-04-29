Как правильно биться яйцами на Пасху — важные моменты

Два человека, которые бьются яйцами на Пасху. Фото: УНИАН

На Пасху у людей есть традиция биться яйцами, но немногие знают, откуда она взялась. Мы рассказываем об этом обычае и объясняем, как правильно нужно это делать, чтобы стать победителями в этой битве и показать всем, что вы заслуживаете похвалы.

Новини.LIVE рассказывает о традиции биться яйцами.

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Откуда взялась традиция биться яйцами на Пасху

Люди обычно идут утром в церковь, чтобы освятить продукты в своей пасхальной корзине. Затем они приходят домой, садятся за стол и завтракают все вместе этими продуктами. В частности, люди сначала едят кулич и начинают биться яйцами, чтобы определить, кто сильнее.

Но далеко не все задумываются о том, как появилась эта традиция и зачем вообще делать это. Одни люди считают, что этот процесс является символом борьбы добра со злом. Неразбившееся яйцо считалось главным добром и лежало дома как оберег, а разбитые яйца сразу съедали.

Люди, которые бьются яйцами. Фото: Latropedia

А другие считают, что это появилось еще в древности, где некультурно было целовать друг друга публично, поэтому это делали яйцами, которыми бились трижды. Еще говорят, что яйцо символизирует камень, который закрывал гроб Иисуса Христа и в день его воскресения отбрасывался. Разбивание яиц словно освобождало Иисуса.

Как правильно нужно биться яйцами

Чтобы стать победителем в "яичном сражении", нужно знать, как правильно биться яйцами в светлый праздник. Во-первых, перед битьем нужно повернуть яйцо острой стороной и бить первым. Причем делать это следует точно и резко.

А во-вторых, яйцо нужно поглубже засунуть в ладонь, чтобы оставить в видимости только его кончик. Эти простые правила помогут показать, кто же самый сильный дома.

Правильный способ биться яйцами. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, как нужно правильно красить яйца на Пасху в луковом отваре.

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