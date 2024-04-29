Як правильно битися яйцями на Великдень — важливі моменти

Дві людини, які б'ються яйцями на Великдень. Фото: УНІАН

На Великдень в людей є традиція битися яйцями, але мало хто знає, звідки вона взялася. Ми розповідаємо про цей звичай і пояснюємо, як правильно потрібно це робити, щоб стати переможцями у цій бійці і показати всім, що ви заслуговуєте на похвалу.

Новини.LIVE розповідає про традицію битися яйцями.

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Звідки взялася традиція битися яйцями на Великдень

Люди зазвичай йдуть зранку до церкви, щоб освятити продукти у своєму великодньому кошику. Потім вони приходять додому, сідають за стіл і снідають всі разом цими продуктами. Зокрема, люди спочатку їдять паску і починають битися яйцями, щоб визначити, хто сильніший.

Та далеко не всі замислюються над тим, як з’явилася ця традиція і навіщо взагалі робити це. Одні люди вважають, що цей процес є символом боротьби добра зі злом. Яйце, яке не розбилося, вважалося головним добром і лежало вдома як оберег, а розбиті яйця одразу з’їдали.

Люди, які б'ються яйцями. Фото: Latropedia

А інші вважають, що це з’явилося ще у давні часи, де некультурно було цілувати один одного привселюдно, тому це робили яйцями, якими билися тричі. Ще кажуть, що яйце символізує камінь, який закривав труну Ісуса Христа і в день його воскресіння відкидався. Розбивання яєць ніби звільняло Ісуса.

Як правильно потрібно битися яйцями

Щоб стати переможцем у "яєчній битві", потрібно знати, як правильно битися яйцями у світле свято. По-перше, перед битвою потрібно повернути яйце гострим боком і бити першим. Причому робити це слід точно і різко.

А по-друге, яйце потрібно поглибше засунути в долонь, щоб залишити у видимості лише його кінчик. Ці прості правила допоможуть показати, хто ж найсильніший вдома.

Правильний спосіб битися яйцями. Фото: Freepik

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