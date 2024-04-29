Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Великдень 2024 — як правильно битися писанками, щоб "перемогти" arrow

Великдень 2024 — як правильно битися писанками, щоб "перемогти"

29 квітня 2024 22:12
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Як правильно битися яйцями на Великдень — важливі моменти
Дві людини, які б'ються яйцями на Великдень. Фото: УНІАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

На Великдень в людей є традиція битися яйцями, але мало хто знає, звідки вона взялася. Ми розповідаємо про цей звичай і пояснюємо, як правильно потрібно це робити, щоб стати переможцями у цій бійці і показати всім, що ви заслуговуєте на похвалу.

Новини.LIVE розповідає про традицію битися яйцями.

Читайте також:

Звідки взялася традиція битися яйцями на Великдень

Люди зазвичай йдуть зранку до церкви, щоб освятити продукти у своєму великодньому кошику. Потім вони приходять додому, сідають за стіл і снідають всі разом цими продуктами. Зокрема, люди спочатку їдять паску і починають битися яйцями, щоб визначити, хто сильніший.

Та далеко не всі замислюються над тим, як з’явилася ця традиція і навіщо взагалі робити це. Одні люди вважають, що цей процес є символом боротьби добра зі злом. Яйце, яке не розбилося, вважалося головним добром і лежало вдома як оберег, а розбиті яйця одразу з’їдали.

Люди, которые бьются яйцами
Люди, які б'ються яйцями. Фото: Latropedia

А інші вважають, що це з’явилося ще у давні часи, де некультурно було цілувати один одного привселюдно, тому це робили яйцями, якими билися тричі. Ще кажуть, що яйце символізує камінь, який закривав труну Ісуса Христа і в день його воскресіння відкидався. Розбивання яєць ніби звільняло Ісуса.

Як правильно потрібно битися яйцями

Щоб стати переможцем у "яєчній битві", потрібно знати, як правильно битися яйцями у світле свято. По-перше, перед битвою потрібно повернути яйце гострим боком і бити першим. Причому робити це слід точно і різко.

А по-друге, яйце потрібно поглибше засунути в долонь, щоб залишити у видимості лише його кінчик. Ці прості правила допоможуть показати, хто ж найсильніший вдома.

Правильный способ биться яйцами
Правильний спосіб битися яйцями. Фото: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, як потрібно правильно фарбувати яйця на Великдень у цибулевому відварі. 

Раніше ми розповідали про те, що потрібно мати на святковому столі на Великдень. 

Також ми повідомляли про те, як можна красиво прикрасити паски на Великдень 2024 року.

свята
традиції
Великдень
Великдень-2024

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри