Как еще можно называть Пасху - варианты в украинском языке

Пасхальные корзины. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В 2025 году и православные, и католики празднуют Пасху в воскресенье, 20 апреля. Среди украинцев существуют ошибочные версии названия этого праздника.

Об этом рассказал украинский языковед Александр Авраменко.

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Как правильно — Великдень или Пасха

В большинстве словарей указан праздник Великодня — "Великого дня". По словам Авраменко, названия праздника "Пасха" в украинском языке не существует. Он уточнил, что слово означает "Песах" — иудейский праздник в память о выходе из Египта.

Но не все языковеды такого же мнения. Например, литератор и кандидат филологических наук Роман Дубровский отметил, что в некоторых словарях есть слово "Пасха". Он уточнил, что речь идет об Академическом толковом словаре украинского языка.

По мнению языковедов, это слово имеет глубокие дохристианские корни. Христианский "Великдень" имеет символ победы добра над злом, жизни над смертью и вечных ценностей над временным.

Другое название Великодня

В церкви имеют свой вариант названия Великодня — Воскресение Христово, оно встречается, в частности, в торжественном стиле и художественных произведениях.

В быту украинцы называют этот праздник Паской, но это выпечка, которую готовят к Пасхе.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый поделился интересным рецептом Пасхального завтрака.

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