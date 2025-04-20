Як ще можна називати Великдень — варіанти в українській мові

Великодні кошики. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У 2025 році і православні, і католики святкують Великдень у неділю, 20 квітня. Серед українців існують хибні версії назви цього свята.

Про це розповів український мовознавець Олександр Авраменко.

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Як правильно — Великдень чи Пасха

У більшості словників вказано свято Великодня — "Великого дня". За словами Авраменка, назви свята "Пасха" в українській мові не існує. Він уточнив, що слово означає "Песах" — іудеське свято на згадку про вихід з Єгипту.

Але не всі мовознавці такої ж думки. Наприклад, літератор й кандидат філологічних наук Роман Дубровський зазначив, що в деяких словниках є слово "Пасха". Він уточнив, що йдеться про Академічний тлумачний словник української мови.

На думку мовознавців, це слово має глибоке дохристиянське коріння. Християнська "Пасха" має символ перемоги добра над злом, життя над смертю та вічних цінностей над тимчасовим.

Інша назва Великодня

У церкві мають свій варіант назви Великодня — Воскресіння Христове, вона зустрічається, зокрема, в урочистому стилі та художніх творах.

У побуті українці називають це свято Паскою, але це випічка, яку готують до Великодня.

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий поділився цікавим рецептом Великоднього сніданку.

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