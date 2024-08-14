На этой головоломке сломались 99% игроков — найдите сердечко среди стада слонов

Где сердце? Рисунок: Facebook/dudolf

Имеете исключительный IQ, если сможете заметить маленькое сердце среди стада слонов в очень сложной иллюзии. На этой головоломке сломалось 99% игроков.

Задание предложила The Sun.

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Оптическая иллюзия "Валентинка"

Иллюзия показывает стадо слонов, собранных в пастельно-розовой, лиловой и белой композициях. Непонятно, что они делают, но вам нужно найти пропавшую валентинку.

К этому моменту всего 1% людей прошли этот очень сложный тест.

В любом случае исследования показывают, что чем больше сложных и запутанных головоломок разгадывают люди, тем умнее они становятся.

Чем полезны оптические иллюзии и головоломки

Когнитивная стимуляция. Сложные задачи бросают вызов мозгу, способствуя умственной ловкости и гибкости.

Сложные задачи бросают вызов мозгу, способствуя умственной ловкости и гибкости. Навыки решения проблем. Регулярные занятия улучшают аналитическое мышление и способности.

Регулярные занятия улучшают аналитическое мышление и способности. Улучшение памяти. Задачи могут способствовать лучшей работе мозга.

Задачи могут способствовать лучшей работе мозга. Креативность. Головоломки поощряют мыслить нестандартно, способствуя творчеству и инновационным процессам мышления.

Головоломки поощряют мыслить нестандартно, способствуя творчеству и инновационным процессам мышления. Развитие внимания. Работа над оптическими иллюзиями и головоломками требует сосредоточенности, что способствует лучшему фокусу.

Работа над оптическими иллюзиями и головоломками требует сосредоточенности, что способствует лучшему фокусу. Снятие стресса. Приятный характер головоломок может действовать как форма релаксации.

Уже нашли сердечко? Еще нет? Присмотритесь сверху и немного левее.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали веселые оптические иллюзии с животными — здесь и здесь.