На цій головоломці зламалися 99% гравців — знайдіть сердечко серед стада слонів

Де сердечко? Малюнок: Facebook/dudolf

Маєте виключний IQ, якщо зможете помітити маленьке сердечко серед стада слонів у дуже складній ілюзії. На цій головоломці зламалися 99% гравців.

Завдання запропонувала The Sun.

Читайте також:

Оптична ілюзія "Валентинка"

Ілюзія показує стадо слонів, зібраних у пастельно-рожевій, бузковій та білій композиціях. Незрозуміло, що вони роблять, але вам потрібно знайти зниклу валентинку.

До цього моменту лише 1% людей пройшли цей дуже складний тест.

У будь-якому разі, дослідження показують, що чим більше складних та заплутаних головоломок розгадують люди, тим розумнішими вони стають.

Чим корисні оптичні ілюзії та головоломки

Когнітивна стимуляція. Складні завдання кидають виклик мозку, сприяючи розумовій спритності та гнучкості.

Складні завдання кидають виклик мозку, сприяючи розумовій спритності та гнучкості. Навички розв'язання проблем. Регулярні заняття покращують аналітичне мислення та здібності.

Регулярні заняття покращують аналітичне мислення та здібності. Поліпшення пам’яті. Задачі можуть сприяти кращій роботі мозку.

Задачі можуть сприяти кращій роботі мозку. Креативність. Головоломки заохочують мислити нестандартно, сприяючи творчості та інноваційним процесам мислення.

Головоломки заохочують мислити нестандартно, сприяючи творчості та інноваційним процесам мислення. Розвиток уваги. Робота над оптичними ілюзіями та головоломками вимагає зосередженості, що сприяє кращому фокусу.

Робота над оптичними ілюзіями та головоломками вимагає зосередженості, що сприяє кращому фокусу. Зняття стресу. Приємний характер головоломок може діяти як форма релаксації.

Вже знайшли сердечко? Ще ні? Придивіться зверху та трохи лівіше.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували веселі оптичні ілюзії с тваринами — тут і тут.