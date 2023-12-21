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Вы будете в восторге — какие проблемы может решить касторовое масло

21 декабря 2023 19:16
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова
Невероятный эффект — что лечит касторовое масло, кроме ресниц и бровей
Женщина, держащая в руке масло. Фото: BeBeautiful
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова

Многие люди знают, что касторовое масло помогает волосам расти, но это далеко не одно его преимущество. Так, мы рассказываем, как еще можно использовать касторовое масло, кроме нанесения на волосы, и как это правильно делать, чтобы оно принесло как можно больше пользы.

Новини.LIVE рассказывает о том, как еще можно использовать касторовое масло.

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Увлажнение кожи

Дело в том, что это масло имеет в своем составе питательное действие, поэтому хорошо увлажнит сухую кожу, особенно зимой. Чтобы увлажнить лицо, перед сном нанесите небольшое количество касторового масла на него. За ночь ваша кожа станет шелковистой и гладкой.

Также это средство работает как антибактериальное, поэтому поможет избавиться от акне и уберет воспаление кожи.

Женщина, которая наносит касторовое масло на лицо
Женщина, которая наносит касторовое масло на лицо. Фото: Freepik

Активация роста ресниц и бровей

Чтобы увеличить густоту своих бровей и ресниц, нужно взять ушную палочку и нанести немного средства на эти места. Но следует понимать, что эта процедура должна быть ежедневной, чтобы добиться превосходного результата.

Девушка, которая наносит масло на ресницы
Девушка, которая ​​​​наносит масло на ресницы. Фото: Beauty Epic

Очистка кожи лица

Чтобы очистить кожу своего лица от ороговевших частиц, следует к касторовому маслу добавить масло жожоба или сладкого миндаля. Это средство поможет убрать все погибшие клетки с кожи. Чтобы использовать этот метод, нанесите эту смесь на лицо, сделайте легкий массаж и смойте губкой с теплой водой.

Женщина, умывающая лицо
Женщина, умывающая лицо. Фото: Pinterest

Избавление от растяжек и шрамов

Для того, чтобы убрать все растяжки и шрамы на лице, возьмите немного касторового масла и нанесите его на нужные части своей кожи легкими массирующими движениями. Если постоянно использовать этот метод, можно стимулировать регенерацию кожи и убрать растяжки со шрамами.

Женщина, массирующая лицо перед зеркалом
Женщина, которая массирует лицо перед зеркалом. Фото: Pinterest

Улучшение состояния пяток

Если ваши пятки сухие и имеют трещины, касторовое масло будет работать как успокаивающее и омолаживающее средство. Перед сном намажьте свои пятки этим маслом и наденьте на ноги чистые носки. Если использовать этот метод постоянно, на пятках исчезнут все трещины.

Девушка, которая приводить в порядок свои пятки
Девушка, которая приводит в порядок свои пятки. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, как сделать кожу сияющей с помощью рациона питания.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно ухаживать за кожей лица летом.

Также мы сообщали о том, как быстро и эффективно убрать пигментные пятна на лице.

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