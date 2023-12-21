Невероятный эффект — что лечит касторовое масло, кроме ресниц и бровей

Вы будете в восторге — какие проблемы может решить касторовое масло
Многие люди знают, что касторовое масло помогает волосам расти, но это далеко не одно его преимущество. Так, мы рассказываем, как еще можно использовать касторовое масло, кроме нанесения на волосы, и как это правильно делать, чтобы оно принесло как можно больше пользы.
Новини.LIVE рассказывает о том, как еще можно использовать касторовое масло.
ТОП-5 методов применения касторового масла
Увлажнение кожи
Дело в том, что это масло имеет в своем составе питательное действие, поэтому хорошо увлажнит сухую кожу, особенно зимой. Чтобы увлажнить лицо, перед сном нанесите небольшое количество касторового масла на него. За ночь ваша кожа станет шелковистой и гладкой.
Также это средство работает как антибактериальное, поэтому поможет избавиться от акне и уберет воспаление кожи.
Активация роста ресниц и бровей
Чтобы увеличить густоту своих бровей и ресниц, нужно взять ушную палочку и нанести немного средства на эти места. Но следует понимать, что эта процедура должна быть ежедневной, чтобы добиться превосходного результата.
Очистка кожи лица
Чтобы очистить кожу своего лица от ороговевших частиц, следует к касторовому маслу добавить масло жожоба или сладкого миндаля. Это средство поможет убрать все погибшие клетки с кожи. Чтобы использовать этот метод, нанесите эту смесь на лицо, сделайте легкий массаж и смойте губкой с теплой водой.
Избавление от растяжек и шрамов
Для того, чтобы убрать все растяжки и шрамы на лице, возьмите немного касторового масла и нанесите его на нужные части своей кожи легкими массирующими движениями. Если постоянно использовать этот метод, можно стимулировать регенерацию кожи и убрать растяжки со шрамами.
Улучшение состояния пяток
Если ваши пятки сухие и имеют трещины, касторовое масло будет работать как успокаивающее и омолаживающее средство. Перед сном намажьте свои пятки этим маслом и наденьте на ноги чистые носки. Если использовать этот метод постоянно, на пятках исчезнут все трещины.
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