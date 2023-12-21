Невероятный эффект — что лечит касторовое масло, кроме ресниц и бровей

Женщина, держащая в руке масло. Фото: BeBeautiful

Многие люди знают, что касторовое масло помогает волосам расти, но это далеко не одно его преимущество. Так, мы рассказываем, как еще можно использовать касторовое масло, кроме нанесения на волосы, и как это правильно делать, чтобы оно принесло как можно больше пользы.

Новини.LIVE рассказывает о том, как еще можно использовать касторовое масло.

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Увлажнение кожи

Дело в том, что это масло имеет в своем составе питательное действие, поэтому хорошо увлажнит сухую кожу, особенно зимой. Чтобы увлажнить лицо, перед сном нанесите небольшое количество касторового масла на него. За ночь ваша кожа станет шелковистой и гладкой.

Также это средство работает как антибактериальное, поэтому поможет избавиться от акне и уберет воспаление кожи.

Женщина, которая наносит касторовое масло на лицо. Фото: Freepik

Активация роста ресниц и бровей

Чтобы увеличить густоту своих бровей и ресниц, нужно взять ушную палочку и нанести немного средства на эти места. Но следует понимать, что эта процедура должна быть ежедневной, чтобы добиться превосходного результата.

Девушка, которая ​​​​наносит масло на ресницы. Фото: Beauty Epic

Очистка кожи лица

Чтобы очистить кожу своего лица от ороговевших частиц, следует к касторовому маслу добавить масло жожоба или сладкого миндаля. Это средство поможет убрать все погибшие клетки с кожи. Чтобы использовать этот метод, нанесите эту смесь на лицо, сделайте легкий массаж и смойте губкой с теплой водой.

Женщина, умывающая лицо. Фото: Pinterest

Избавление от растяжек и шрамов

Для того, чтобы убрать все растяжки и шрамы на лице, возьмите немного касторового масла и нанесите его на нужные части своей кожи легкими массирующими движениями. Если постоянно использовать этот метод, можно стимулировать регенерацию кожи и убрать растяжки со шрамами.

Женщина, которая массирует лицо перед зеркалом. Фото: Pinterest

Улучшение состояния пяток

Если ваши пятки сухие и имеют трещины, касторовое масло будет работать как успокаивающее и омолаживающее средство. Перед сном намажьте свои пятки этим маслом и наденьте на ноги чистые носки. Если использовать этот метод постоянно, на пятках исчезнут все трещины.

Девушка, которая приводит в порядок свои пятки. Фото: Pinterest

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