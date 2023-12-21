Неймовірний ефект — що лікує касторова олія, крім вій та брів

Жінка, яка тримає в руці олію. Фото: BeBeautiful

Багато людей знає, що касторова олія допомагає волоссю зростати, але це далеко не одна єє перевага. Так, ми розповідаємо, як ще можна використати касторову олію, крім нанесення на волосся, і як це правильно робити, щоб вона принесла якомога більше користі.

Новини.LIVE розповідає про те, як ще можна використати касторову олію.

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Зволоження шкіри

Справа в тому, що ця олія має у своєму складі живильну дію, тому добре зволожить суху шкіру, особливо, взимку. Щоб зволожити шкіру обличчя, перед сном нанесіть невелику кількість касторової олії на нього. За ніч ваша шкіра стане шовковистою і гладкою.

Також цей засіб працює як антибактеріальний, тому допоможе позбутися акне і прибере запалення шкіри.

Жінка, яка наносить касторову олію на обличчя. Фото: Freepik

Активація зростання вій та брів

Щоб збільшити густоту своїх брів і вій, потрібно взяти вушну паличку і нанести трохи засобу на ці місця. Але варто розуміти, що ця процедура повинна бути щоденною, щоб досягти чудового результату.

Дівчина, яка наносить олію на вії. Фото: Beauty Epic

Очищення шкіри обличчя

Щоб очистити шкіру свого обличчя від ороговілих частинок, варто до касторової олії додати олію жожоба або солодкого мигдалю. Цей засіб допоможе прибрати всі загиблі клітини зі шкіри. Щоб скористатися цим методом, нанесіть цю суміш на обличчя, зробіть легкий масаж і змийте губкою з теплою водою.

Жінка, яка вмиває обличчя. Фото: Pinterest

Позбавлення від розтяжок і шрамів

Для того, щоб прибрати всі розтяжки і шрами на обличчі, візьміть трохи касторової олії і нанесіть її на потрібні частини своєї шкіри легкими масажними рухами. Якщо постійно використовувати цей метод, можна стимулювати регенерацію шкіри і прибрати розтяжки зі шрамами.

Жінка, яка масажує обличчя перед дзеркалом. Фото: Pinterest

Покращення стану п’ят

Якщо ваші п’яти сухі та мають тріщини, касторова олія працюватиме як заспокійливий і омолоджувальний засіб. Перед сном намажте свої п’яти цією олією і одягніть на ноги чисті шкарпетки. Якщо використовувати цей метод постійно, на п’ятах зникнуть всі тріщини.

Дівчина, яка приводить до ладу свої п'яти. Фото: Pinterest

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