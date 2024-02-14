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Вы будете удивлены — зачем у каждого в СССР стоял сервиз "Рыбки"

14 февраля 2024 05:44
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова
Легендарный сервиз времен СССР — назначение и история возникновения набора Рыбки
Популярный сервиз "Рыбки" времен СССР. Фото: Pinterest
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова

Во времена существования Советского Союза почти в каждом доме стоял тот самый набор фарфоровых "рыбок" красного или синего цвета. Но мало кто знал, для чего действительно нужен этот легендарный сервиз и как он вообще появился.

Новини.LIVE рассказывает о назначении и истории возникновения сервиза.

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Для чего нужен был сервиз "Рыбки"

В состав набора входил графин, объем которого составлял 700 миллилитров, и шесть рюмок по 30 миллилитров каждая. Самая главная рыба, по форме напоминавшая карпа, предназначалась для разных напитков, прежде всего, для алкогольных.

Легендарный фарфоровый сервиз "Рыбки"
Легендарный фарфоровый сервиз "Рыбки". Фото: Pinterest

Впрочем, что касается функционала, этот сервиз был совсем неудобным для того, чтобы из него пить. Поэтому по назначению этот набор использовался очень редко. Люди же начали использовать этих рыбок, как статуэтки, поэтому те, кто до сих пор не знает истории этого сервиза, воспринимает его как элемент декора.

Как появился фарфоровый сервиз "Сервиз"

Впервые этот набор придумал художник из Грузии по имени Барамидзе Абесалом Давидович, а первые цвета набора был золотой и белый. В период с 1956 по 1959 год этот набор презентовали на различных выставках, после чего он стал очень популярным и получил немалое признание.

В 1960 году этот набор начали производить на заводах в Риге и Тбилиси. Впоследствии его производство началось в Хмельницкой области, а именно — на Полонском фарфоровом заводе, и в Житомирской — на Городницком фарфоровом заводе.

Советский набор для алкоголя "Рыбки"
Советский набор для алкоголя "Рыбки". Фото: Pinterest

Этот сервиз, появившийся во времена существования СССР, стали называть "Семейством карпов". В магазинах можно было приобрести графин за два рубля 55 копеек, а вот рюмки стоили 50 копеек. На полках магазинов этот набор стоял почти 30 лет и за это время он появился почти в каждом доме.

Чаще этот сервиз покупали в бело-красном и бело-синем цветах, хотя этот набор в СССР выпускали в разных цветах.

Напомним, мы писали о том, почему женщины в Советские времена не брили свои ноги.

Раньше мы рассказывали о том, зачем на стенах во время существования СССР вешали ковер.

Также мы сообщали об известных актерах из СССР, которые страдали от алкогольной зависимости.

СССР
назначение
история
сервиз "Рыбки"

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