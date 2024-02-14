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Ви будете здивовані — навіщо у кожного в СРСР стояв сервіз "Рибки"

14 лютого 2024 05:44
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова
Легендарний сервіз часів СРСР — призначення та історія виникнення набору Рибки
Популярний сервіз "Рибки" часів СРСР. Фото: Pinterest
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова

За часів існування Радянського Союзу майже в кожній хаті стояв той самий набір порцелянових "рибок" червоного або синього кольору. Але мало хто знав, для чого насправді потрібен цей легендарний сервіз і як він взагалі з’явився.

Новини.LIVE розповідає про призначення та історію виникнення сервізу.

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Для чого потрібен був сервіз "Рибки"

До складу набору входив графин, об’єм якого становив 700 мілілітрів, і шість чарок по 30 мілілітрів кожна. Найголовніша риба, яка за формою нагадувала коропа, призначалася для різних напоїв, передусім, для алкогольних.

Легендарный фарфоровый сервиз "Рыбки"
Легендарний фарфоровий сервіз "Рибки". Фото: Pinterest

Втім, що стосується функціоналу, то цей сервіз був зовсім незручний для того, щоб з нього пити. Тому за призначенням цей набір використовувався досить рідко. Люди ж почали використовувати цих рибок, здебільшого, як статуетки, тому ті, хто досі не знає історії цього сервізу, сприймає його як елемент декору. 

Як з’явився фарфоровий сервіз "Сервіз"

Вперше цей набір придумав художник з Грузії на ім’я Барамідзе Абесалом Давидович, а перші кольори набору був золотий і білий. У період з 1956 до 1959 року цей набір презентували на різних виставках, після чого він став дуже популярним і отримав неабияке визнання.

У 1960 році цей набір почали виготовляти на заводах у Ризі і Тбілісі. Згодом його виробництво розпочалося на Хмельниччині, а саме — на Полонському порцеляновому заводі, і на Житомирщині — на Городницькому порцеляновому заводі.

Советский набор для алкоголя "Рыбки"
Радянський набір для алкоголю "Рибки". Фото: Pinterest

Цей сервіз, який з’явився за часів існування СРСР, почали називати "Сімейством коропів". У магазинах можна було придбати графин за два рублі 55 копійок, а ось чарки коштували 50 копійок. На полицях магазинів цей набір стояв майже 30 років, і за цей час він з’явився майже у кожному будинку.

Частіше цей сервіз купували у біло-червоному і біло-синьому кольорах, хоча цей набір в СРСР випускали у різних кольорах.

Нагадаємо, ми писали про те, чому жінки у Радянські часи не голили свої ноги. 

Раніше ми розповідали про те, навіщо на стінах за часів існування СРСР вішали килим.  

Також ми повідомляли про відомих акторів з СРСР, які страждали від алкогольної залежності.

СРСР
призначення
історія
сервіз "Рибки"

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