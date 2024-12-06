Официальные выходные на Рождество и Новый год – как будут отдыхать украинцы в 2024 году

Работа за ноутбуком. Фото: Pexels

В преддверии зимних праздников украинцы традиционно задумываются, смогут ли отдохнуть на Рождество и Новый год.

Будут ли выходные 25 и 31 декабря в Украине — читайте на Новини.LIVE.

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В 2023 году Украина официально перешла на празднование Рождества по новоюлианскому календарю. Это означает, что Рождество теперь отмечают 25 декабря.

Согласно календарю праздничных дней, утвержденному правительством, 25 декабря является государственным выходным. Это означает, что большинство украинцев смогут провести этот день в семейном кругу.

Будут ли выходные на Рождество и Новый год

Тем не менее во время действия военного положения в Украине дополнительные выходные на Рождество и Новый год отменены. Рождество и 1 января (Новый год) являются обычными рабочими днями.

Однако работодатели в частных компаниях могут предоставлять выходные по собственному усмотрению. Поэтому возможность отдыха в эти дни зависит от конкретного предприятия.

Следует отметить, что 7 января больше не является официальным праздничным днем из-за перехода на новый церковный календарь.

Напомним, после перехода на новоюлианский календарь в Украине изменилась и дата празднования Щедрого вечера. Также мы рассказывали, как оригинально украсить окна дома к новогодним праздникам.