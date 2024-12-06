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Вихідні на Різдво та Новий рік — як відпочиватимуть українці

6 грудня 2024 09:02
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Офіційні вихідні на Різдво та Новий рік — як відпочиватимуть українці у 2024 році
Робота за ноутбуком. Фото: Pexels
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Напередодні зимових свят українці традиційно замислюються, чи матимуть змогу відпочити на Різдво та Новий рік. У 2024 році це питання набуває особливого значення через війну, оскільки трудове законодавство зазнало значних змін через введення воєнного стану.

Чи будуть вихідні 25 та 31 грудня в Україні — читайте далі на Новини.LIVE.

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У 2023 році Україна офіційно перейшла на святкування Різдва за новоюліанським календарем. Це означає, що Різдво тепер відзначають 25 грудня. Однак багато українців продовжують шанувати традиції святкування 7 січня. Тому виникає питання: чи буде 25 грудня офіційним вихідним днем у 2024 році?

Згідно з календарем святкових днів, затвердженим урядом, 25 грудня є державним вихідним. Це означає, що більшість українців зможуть провести цей день у родинному колі. Утім, вихідний 7 січня залишається актуальним для тих, хто дотримується старих традицій.

Чи будуть вихідні на Різдво та Новий рік

Проте, під час дії воєнного стану в Україні додаткові вихідні на Різдво та Новий рік скасовані. Згідно із Законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", норми Кодексу законів про працю щодо святкових і неробочих днів призупинено. Отже, 25 грудня (Різдво) та 1 січня (Новий рік) є звичайними робочими днями.

Проте роботодавці в приватних компаніях можуть надавати вихідні на власний розсуд. Тому можливість відпочинку в ці дні залежить від конкретного підприємства. 

Варто зазначити, що 7 січня більше не є офіційним святковим днем через перехід на новий церковний календар. Ця дата вважається звичайним робочим днем. 

Нагадаємо, після переходу на Новоюліанський календар в Україні змінилась й дата святкування Щедрого вечора. Також ми розповідали, як оригінально прикрасити вікна вдома до новорічних свят. 

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