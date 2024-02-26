Какие знаки Зодиака самые умные — ТОП-5 интеллектуалов

Иллюстрация очень умного мужчины. Фото: Vox

Астрологи рассказали о том, какие пять знаков Зодиака считаются самыми умными из всех. По их словам, именно представители этих знаков зодиакального созвездия обладают высоким уровнем интеллекта и острым разумом, а также умеют быстро усваивать ту или иную информацию.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

Какие знаки Зодиака отличаются своим умом

Близнецы

Покровителем представителей этого зодиакального знака является Меркурий, который в астрологии считают планетой умственной деятельности. Благодаря этому люди, родившиеся под этим зодиакальным знаком, обладают светлым умом и высоким уровнем интеллектуальных способностей.

Люди, рожденные под знаком Близнецов, могут быстро усваивать определенную информацию и принимать правильное решение.

Символ знака Зодиака Близнецы. Фото иллюстративное: УНИАН

Телец

Люди, родившиеся под этим зодиакальным знаком, никогда не пытаются поражать окружающих людей своими интеллектуальными способностями. Сначала некоторые люди могут подумать, что Тельцы — недалекие личности, впрочем, это совсем не о них.

Люди, которые захотят как можно больше узнавать представителей этого зодиакального знака, будут понимать, насколько они являются умными персонами.

Символ знака Зодиака Телец. Фото иллюстративное: УНИАН

Дева

Представители этого знака Зодиака имеют чрезвычайно аналитический склад ума и умеют замечать самые мелкие вещи в жизни. К тому же, люди под этим знаком Зодиака умеют правильно анализировать информацию, поэтому их очень трудно обмануть.

Не зря представители этого знака считаются одними из самых умных. К тому же, среди таких людей есть много юристов, архитекторов и медиков.

Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: УНИАН

Козерог

Людям под этим знаком приходится труднее работать, чем представителям других знаков, чтобы хорошо усваивать определенную информацию. Некоторые люди считают Козерогов настоящими ботанами, однако, они не обращают на это внимание и продолжают развивать самих себя.

Люди под знаком Козерога нередко ориентируются на авторитетов, поэтому им не всегда хватает своего мнения. Тем не менее, астрологи советуют побыть наедине со своими мыслями и подумать о собственной жизни.

Символ знака Зодиака Козерог. Фото иллюстративное: УНИАН

Водолей

Покровителем Водолеев считается планета Уран, наделившая их представителей невероятным умом. Но самое главное в этом вопросе — умение пользоваться этими умениями. Люди, родившиеся под этим зодиакальным знаком, всегда находят необычные решения задач.

К тому же, окружающим иногда кажется, что представители этого зодиакального знака ближе к будущему, чем другие.

Символ знака Зодиака Водолей. Фото иллюстративное: УНИАН

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