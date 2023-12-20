Оптическая головоломка: найдите лису, которая хочет обмануть ворону

Ворона, сыр, лиса — найдите скрытого участника басни за 6 секунд
На рисунке изображена ворона с куском сыра в клюве. Осталось быстро найти скрытую лису.
Головоломку предложила The Sun.
Оптическая головоломка "Ворона и сыр"
Все помнят поэтический пересказ древнегреческой басни Эзопа "Ворона и Лиса" в исполнении Ивана Крылова?
"Вороне где-то бог послал кусочек сыру;
На ель Ворона взгромоздясь,
Позавтракать было совсем уж собралась,
Да позадумалась, а сыр во рту держала.
На ту беду, Лиса близехонько бежала".
И ее финал.
"И на приветливы Лисицыны слова
Ворона каркнула во все воронье горло:
Сыр выпал — с ним была плутовка такова".
Эта вирусная головоломка заставила людей чесать затылки, пытаясь обнаружить идеально замаскированную лису за 6 секунд, ведь на изображении явно видна только птица.
Ворона выглядит довольно сердитой, поскольку она защищает свой ужин от еще одного скрытого животного.
До сих пор не видите лису? Совет: попытайтесь покрутить изображение.
Не помогло? Не огорчайтесь, мы покажем решение.
Правильный ответ
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