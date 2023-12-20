Оптическая головоломка: найдите лису, которая хочет обмануть ворону

Можете найти второе животное на картинке? Рисунок: TikTok/@rana_illusions

На рисунке изображена ворона с куском сыра в клюве. Осталось быстро найти скрытую лису.

Головоломку предложила The Sun.

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Оптическая головоломка "Ворона и сыр"

Все помнят поэтический пересказ древнегреческой басни Эзопа "Ворона и Лиса" в исполнении Ивана Крылова?

"Вороне где-то бог послал кусочек сыру;

На ель Ворона взгромоздясь,

Позавтракать было совсем уж собралась,

Да позадумалась, а сыр во рту держала.

На ту беду, Лиса близехонько бежала".

И ее финал.

"И на приветливы Лисицыны слова

Ворона каркнула во все воронье горло:

Сыр выпал — с ним была плутовка такова".

Эта вирусная головоломка заставила людей чесать затылки, пытаясь обнаружить идеально замаскированную лису за 6 секунд, ведь на изображении явно видна только птица.

Ворона выглядит довольно сердитой, поскольку она защищает свой ужин от еще одного скрытого животного.

До сих пор не видите лису? Совет: попытайтесь покрутить изображение.

Не помогло? Не огорчайтесь, мы покажем решение.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали сложные оптические иллюзии — здесь и здесь.