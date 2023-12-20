Оптична головоломка: знайдіть лисицю, яка хоче обдурити ворону

Можете знайти другу тварину на зображенні? Малюнок: TikTok/@rana_illusions

На малюнку зображено ворону зі шматком сиру у дзьобі. Залишилося швидко знайти приховану лисицю.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Оптична головоломка "Ворона та сир"

Всі пам'ятають поетичний переказ давньогрецької байки Езопа "Ворона та Лисиця" у виконанні Івана Крилова?

"Вороні якось бог послав був грудку сиру.

Ворона сіла на суку

Й хотіла вже було поснідать до смаку,

Але задумалась, а в роті сир тримала.

В цей час Лисиця тут близенько пробігала".

Та її фінал.

"І на привітливі Лисиччині слова

Ворона каркнула щосили з здивування:

Сир випав — зникла з ним і пройда лісова".

Ця вірусна головоломка змусила людей чухати потилиці, намагаючись виявити ідеально замасковану лисицю за 6 секунд, адже на зображенні явно видно лише птаха.

Ворона виглядає досить сердитою, позаяк вона захищає свою вечерю від ще однієї прихованої тварини.

Досі не бачите лисицю? Підказка: спробуйте покрутити зображення.

Не допомогло? Не засмучуйтеся, ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували складні оптичні ілюзії — тут і тут.