Оптична головоломка: знайдіть лисицю, яка хоче обдурити ворону

Ворона, сир, лисиця — знайдіть прихованого учасника байки за 6 секунд
На малюнку зображено ворону зі шматком сиру у дзьобі. Залишилося швидко знайти приховану лисицю.
Головоломку запропонувала The Sun.
Оптична головоломка "Ворона та сир"
Всі пам'ятають поетичний переказ давньогрецької байки Езопа "Ворона та Лисиця" у виконанні Івана Крилова?
"Вороні якось бог послав був грудку сиру.
Ворона сіла на суку
Й хотіла вже було поснідать до смаку,
Але задумалась, а в роті сир тримала.
В цей час Лисиця тут близенько пробігала".
Та її фінал.
"І на привітливі Лисиччині слова
Ворона каркнула щосили з здивування:
Сир випав — зникла з ним і пройда лісова".
Ця вірусна головоломка змусила людей чухати потилиці, намагаючись виявити ідеально замасковану лисицю за 6 секунд, адже на зображенні явно видно лише птаха.
Ворона виглядає досить сердитою, позаяк вона захищає свою вечерю від ще однієї прихованої тварини.
Досі не бачите лисицю? Підказка: спробуйте покрутити зображення.
Не допомогло? Не засмучуйтеся, ми покажемо рішення.
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували складні оптичні ілюзії — тут і тут.
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