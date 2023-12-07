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Зеленский поздравил еврейскую общину с началом праздника Хануки

7 декабря 2023 19:40
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский поздравил еврейскую общину с началом праздника Хануки
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с представителями еврейской общины. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сегодня вечером, 7 декабря, начинается праздник Хануки, который по традиции отмечают в течение восьми дней. В свою очередь, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил еврейскую общину с таким праздником во время встречи с ее представителями.

Соответствующее видео опубликовано на его странице в Facebook.

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Поздравление президента с праздником Хануки

"Священные ханукальные огни, которые зажигаются в эти дни, снова напоминают о свете, который всегда преодолевает зло. И о ценности жизни, за которую стоит бороться. Поздравляю еврейскую общину с праздником Хануки!" — написал он.

Также глава государства принял участие в церемонии зажигания ханукальных свечей.

Кроме того, с праздником Хануки поздравил и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Поздравляю с началом Хануки — восьмидневного празднования в честь чуда, света и очищения. Пусть зажженные каждый вечер ханукальные огни дарят тепло, надежду и благословение", — подчеркнул он.

поздравление Шмыгаля с праздником Хануки
Скриншот сообщения из Telegram Дениса Шмыгаля

Что известно о празднике

Ханука, также известная как Фестиваль света, — один из самых больших праздников в еврейском календаре, напоминающий об освящении Второго Храма в Иерусалиме во время восстания Маккавеев во 2 веке до нашей эры. В этом году Ханука начинается 7 декабря и продлится восемь дней.

Новини.LIVE пообщались со старейшиной еврейской общины Киева Еленой Березой и подготовили материал об истории и традициях светлого праздника Хануки.

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