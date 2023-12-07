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Зеленський привітав єврейську громаду з початком свята Хануки

7 грудня 2023 19:40
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський привітав єврейську громаду з початком свята Хануки
Президент України Володимир Зеленський разом з представниками єврейської громади. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Сьогодні ввечері, 7 грудня, розпочинається свято Хануки, яке за традицією відзначають впродовж восьми днів. Своєю чергою Президент України Володимир Зеленський привітав єврейську громаду з таким святом під час зустрічі з її представниками.

Відповідне відео опубліковано на його сторінці у Facebook.

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"Священні ханукальні вогні, які запалюються в ці дні, знову нагадують про світло, яке завжди долає зло. І про цінність життя, за яке варто боротися. Вітаю єврейську громаду зі святом Хануки!" — написав він.

Також глава держави взяв участь у церемонії запалювання ханукальних свічок. 

Крім того, зі святом Хануки привітав і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

"Вітаю з початком Хануки — восьмиденного святкування на честь дива, світла й очищення. Нехай запалені щовечора ханукальні вогні дарують тепло, надію та благословення", — наголосив він. 

привітання Шмигаля зі святом Хануки
Скриншот допису з Telegram Дениса Шмигаля

Що відомо про свято

Ханука, також відома як Фестиваль світла, — це одне з найбільших свят у єврейському календарі, яке нагадує про освячення Другого Храму в Єрусалимі під час повстання Маккавеїв у 2 столітті до нашої ери. Цьогоріч Ханука починається 7 грудня і триватиме вісім днів.

Новини.LIVE поспілкувались зі старійшиною єврейської громади Києва Оленою Березою та підготували матеріал про історію та традиції світлого свята Хануки.

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