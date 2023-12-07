Зеленський привітав єврейську громаду з початком свята Хануки
Сьогодні ввечері, 7 грудня, розпочинається свято Хануки, яке за традицією відзначають впродовж восьми днів. Своєю чергою Президент України Володимир Зеленський привітав єврейську громаду з таким святом під час зустрічі з її представниками.
Відповідне відео опубліковано на його сторінці у Facebook.
Привітання президента зі святом Хануки
"Священні ханукальні вогні, які запалюються в ці дні, знову нагадують про світло, яке завжди долає зло. І про цінність життя, за яке варто боротися. Вітаю єврейську громаду зі святом Хануки!" — написав він.
Також глава держави взяв участь у церемонії запалювання ханукальних свічок.
Крім того, зі святом Хануки привітав і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Вітаю з початком Хануки — восьмиденного святкування на честь дива, світла й очищення. Нехай запалені щовечора ханукальні вогні дарують тепло, надію та благословення", — наголосив він.
Що відомо про свято
Ханука, також відома як Фестиваль світла, — це одне з найбільших свят у єврейському календарі, яке нагадує про освячення Другого Храму в Єрусалимі під час повстання Маккавеїв у 2 столітті до нашої ери. Цьогоріч Ханука починається 7 грудня і триватиме вісім днів.
Новини.LIVE поспілкувались зі старійшиною єврейської громади Києва Оленою Березою та підготували матеріал про історію та традиції світлого свята Хануки.
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