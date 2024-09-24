Значение фразеологизма "жаба сиськи даст" — в каких случаях уместно употреблять это выражение

Жаба. Фото иллюстративное: Picture Alliance

В украинском языке немало фразеологизмов. Это устойчивые словосочетания, имеющие целостное значение. Понять такие обороты речи, не зная их толкования или контекста, трудно. Одним из таких крылатых изречений в украинском языке является "жаба цицьки дасть".

Что означает этот фразеологизм и в каких случаях уместно его употреблять, объяснил в эфире "Сніданку з 1+1" языковед Александр Авраменко.

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Значение украинского фразеологизма "жаба цицьки дасть"

Выражением "жаба цицьки дасть" можно дополнить рассказ, когда речь идет об опасности. Например, можно сказать: "Рыбакам не стоит выходить в море на лодках во время шторма, потому что там им ''жаба цицьки дасть".

"В мифологии жаба может иметь грудь и кормить ей человека, но ее молоко опасно. Очевидно, именно с этим связано выражение, когда речь идет об опасности или гибели — жаба цицьки дасть", — пояснил Александр Абраменко.

Кстати, это не единственный фразеологизм о жабах в украинском языке. Например, об очень пьяном человеке можно сказать "ни рак, ни жаба", о не очень глубоком участке водоема — "жабе по колено", а о девушке, которая спешит выйти замуж — "скачет замуж, как жаба в ил".

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